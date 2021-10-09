3499元保健品「悠遊五倍券無法買」　他氣掏信用卡！網見原因嘴翻

▲悠遊卡單筆最高只能消費1000元 。（示意圖／記者劉昌松攝）



網搜小組／劉維榛報導

數位綁定五倍券，務必看清楚支付規則！一名男網友抱怨，昨（8）日想把五倍券拿來買3千多元的保健品，豈料用悠遊卡付帳時，店員直言悠遊卡單筆最高只能結帳1000元，讓原PO尷尬又傻眼，最後只好掏出信用卡付清。討拍文曝光後，內行網友卻反酸，「悠遊卡本來花費單一筆上限就1千，從頭到尾！」

一名男網友在臉書《爆廢公社公開版》傻眼表示，昨日晚上去美妝店買維他命，460錠組售價3499元，由於原PO的五倍券是數位綁定悠遊卡，決定首日來開刷一番，豈料悲劇了。

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此筆根本無法結帳，店員無奈解釋「五倍券綁定悠遊卡，一次最多只能消費一千元，這是悠遊卡公司的規定。」想買的東西卻無法盡興消費，加上是單項商品，無法拆開結帳，最後原PO只能拿出信用卡付款，接著氣得抱怨「真的很X呢！」

▲原PO當下改信用卡付款！（圖／翻攝爆廢公社公開版）

文章曝光後，底下網友也驚呆回應，「一次？那就分三次刷」、「真的很靠杯的規定」、「到底要怎麼分次刷啦？他才買一個一個東西，怎麼分啦」、「所以很多人選紙本」、「1樣3499的東西要怎麼分筆結」。

另有網友幫悠遊卡緩頰，表示選擇數位綁定，務必要看清楚看支付平台的規定，「你被自己套牢了，悠遊卡跟五倍券是無辜的...上訴無效」、「悠遊卡2010年就開始單筆上限1000元了」、「悠遊卡本來花費單一筆上限就1千，從頭到尾」、「因為悠遊卡及一卡通最初定位是交通電子票證，所以在銀行法裡有明文規定小額支付的金額上限。但icash及遠東的HappyCash則是定位一般電子支付票證，所以單筆小額支付的上限較高（icash是10000，HappyCash卡無訂上限」。

▲網友直呼，寧選領紙本沒限制！（圖／翻攝爆廢公社公開版）



實際查看悠遊卡五倍券專區，注意事項第8點就有強調，「悠遊卡小額消費單筆交易以1,000元為上限，每卡當日交易以3,000元上限。惟醫藥費、公共運輸（依據發展大眾運輸條例第二條定義及纜車、公共自行車）、停車等服務費用或配合政府政策且具公共利益性質經主管機關核准者不在此限。」

▼ 悠遊卡消費規則。（可點圖放大／翻攝悠遊卡官網）

