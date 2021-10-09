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社會 社會焦點 保障人權

國道上狂變換車道！他方向燈閃一下就關　1分鐘「慘收3罰單」怒了

▲雲林一名駕駛行經國道，遭檢舉變換車道未打方向燈共3次遭罰9000元，向雲地院提行政訴訟，最後判決出爐，駕駛只需繳1張罰單，罰款減為3000元。（圖／示意畫面與本案無關／記者蔡佩旻翻攝）

▲一名駕駛行經國道1分鐘內3次變換車道，遭舉發後被開了3張罰單，他不服提告抗罰。（示意圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者陳韻如／雲林報導

林姓男子開車南下，行經國道三號關廟路段時，被後方車輛檢舉1分鐘內違規變換車道3次。國道警察事後調查也發現，林男在變換車道時並未全程開啟方向燈，而是在車子進入下個車道前就將方向燈熄滅，因此開出3張各3千元的罰單，令記違規點數3點。對此，林男不服提出撤銷後兩張罰單，而近日法院審理結果出爐，林男勝訴。

判決指出，林男5月1日上午8時許開車行經國道3號南下357.7、359.3、359.4公里處時，多次變換車道，被後方車輛以行車紀錄器戶面舉發，因此被國道警方開出3千元的罰單3張，並記違規點數1點。

林男不服提告抗罰，要求法官撤銷後兩張罰單。他主張，大法官釋字第604號解釋理由書中提到行政機關執法人員得連續舉發，但仍需符合比例原則及法律明確性原則，還提出處罰過當的限制，因此立法者又增訂處罰條例第85條之1條第2項得連續舉發的情形，其中第一款，「逕行舉發汽車有第33條、第40條第1項規定之情形，其違規地點相距6公里以上、違規時間相隔6分鐘以上或行駛經過一個路口以上者。」而他3次違規行為，屬6公里、6分鐘內所犯，不符合連續處罰要件。

對此，雲林監理站表示，依照規定，汽車開始變換前至變換完成的過程應全程顯示方向燈，不然就算是違規，而林男卻是在變換車道的某一瞬間短暫使用方向燈，並不符合規定，且他各次違規有時序先後之別，地點也不同，屬於不同的違規行為，因此認定國道警方分別開單並無違誤。

法院審理後認為，依照處罰條例第85條之1第2項規定，林男第一次的違規行為確實應該罰，但後面兩次，其間隔時間、地點太近，均屬6公里、6分鐘內違規，自屬不得連續舉發的情形，因此判林男勝訴，撤銷後兩張罰單。全案可上訴。

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