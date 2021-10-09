Toyz販毒遭爆黑吃黑　藥腳找統神爆內幕

▲Toyz深受年輕人喜愛，卻涉嫌販賣大麻菸彈，刑責從10年起跳，他被逮捕後引起外界關注。（圖／翻攝Toyz臉書）

圖、文／鏡週刊／鏡週刊

電競《英雄聯盟》前世界冠軍Toyz劉偉健，涉嫌販賣超過500顆大麻菸彈遭收押禁見，引起各界譁然。本刊掌握，Toyz被逮後自爆被下線藥腳侵吞上百萬元販毒所得，形同黑吃黑，更慘的是，該名藥腳不但轉為汙點證人供出販毒過程，還找上Toyz的死對頭統神大爆販毒內幕，讓統神樂得隔岸觀火。本刊也訪問藥腳取得多張他與Toyz對話的截圖，還原整個販毒始末。由於Toyz原本打算明年與網紅女友奈奈結婚，但2人身家差距太大，是否為了與女友匹配順利完成終身大事而販毒？雙方是否有資金往來？已成檢警追查重點。

行政院近年砸了上百億元力推安居緝毒專案，建構全國綿密反毒網絡，誓言將毒品趕出社區及校園，未料，在青少年間擁有高人氣的毒舌網紅、《英雄聯盟》前世界冠軍Toyz劉偉健，涉嫌販賣超過500顆二級毒品大麻菸彈，加上他直通製毒工廠，販毒規模宛如大盤商，台中地檢署9月28日指揮彰化縣警局將他逮捕，訊後依違反《毒品危害防制條例》聲請羈押禁見獲准，刑度從10年起跳，震撼各界。

Toyz小檔案

本名：劉偉健

暱稱：Toyz、椅子、美食公道伯

年齡：29歲

國籍：香港

經歷：電競《英雄聯盟》世界冠軍、英皇電競總監

網路巡邏 搜出大麻菸彈

專案小組從Toyz三重住處搜出大麻花及吸食器，懷疑他吸毒，已同步採髮驗尿，毒品鑑定報告近日即將出爐，除了Toyz被收押外，1名楊姓下線因熟悉實況圈及同志圈人士而協助Toyz販毒，到宜蘭金六結入伍當兵首日，即被檢警入營拘提，最後以40萬元交保，檢警正擴大追查上游製毒工廠及其他共犯，案情恐越演越烈。

正當檢警擴大偵辦Toyz販毒案之際，隨著案情發展也爆出Toyz遭藥腳黑吃黑的內幕，不僅毒品貨款被暗槓，還付給藥腳安家費，藥腳卻在檢警找上門後，向Toyz的死對頭、網紅統神張嘉航大爆Toyz販毒的料，本刊日前訪問該名藥腳，取得多張他與Toyz對話的截圖及匯款單，還原整起販毒始末。

本刊調查，全案是彰化縣警方今年5月執行網路巡邏任務時，發現有人涉嫌販賣大麻菸彈，於是喬裝成買家逮人，從賣家住處搜出一堆大麻菸彈，後來查出貨源來自台中地區1名藥腳，為了溯源追查毒品來源，旋即報請檢方擴大指揮偵辦。

索安家費 拖延只給四萬

檢警8月間發動第二波搜索逮到該名下盤商藥腳，不但從住處搜出其他未賣出的上百顆大麻菸彈，並根據毒犯手機LINE等對話紀錄與帳戶資金流向，成功突破對方心防，一舉追出毒品是由前世界電競冠軍Toyz提供，當下相當震驚，但為了鞏固事證及避免打草驚蛇，直到上週才發動第三波搜索。

本刊調查，該藥腳被逮後見法網難逃，乖乖供出與Toyz聯手販毒過程，令人驚訝的是，該名藥腳除了認罪外，還向專案小組大爆他曾與Toyz的死對頭、實況主亞洲統神張嘉航取得聯繫，告知對方握有「Toyz的東西，要不要挺我」等語，雙方不但為此討論，連販毒衍生出的法律問題及刑責都曾觸及。

由於統神過去曾與Toyz共同代言手遊，在電競業者力邀下2人同場PK，沒想到Toyz戰勝還狂酸統神，雙方在網路上言語互轟砲火猛烈，一度登上熱搜話題，如今該名藥腳找上統神想爆Toyz黑料，格外引起檢警注意。

檢警調查，該名藥腳被逮後，希望Toyz提供安家費，不料，Toyz拖拖拉拉，最後只給約4萬元，甚至懷疑他私吞大麻菸彈及貨款，還痛斥他一直在五四三（指講沒意義的話），讓該名藥腳心灰意冷，這也是他後來找上統神的可能原因。

巧合的是，統神7月底跟香港粉絲在網路聊天時，粉絲突然向統神道歉，理由是香港出了Toyz這種敗類，統神雖立刻回應沒那麼嚴重，不過，該名粉絲馬上又說「因為Toyz這種低劣的人品，將來一定會發生事情」，統神還預言「說不定Toyz下個月就會爆出什麼」。

果不其然，不久Toyz即被逮，統神開台上網直播，瞬間湧入上萬網友向他大喊，「你終究還是贏了」，有人更直呼「太神了」「一定有偷看劇本」，雖然他極力撇清舉發，稱不知情，更強調自己不是緝毒犬，但他秀出Toyz觸犯的法條，似乎早有準備，且反覆開心講著Toyz最重可處無期徒刑。只是，該名藥腳宣稱早就找上統神，意味統神不但早一步知道Toyz販毒，也正等著看他出包被逮。

除了統神隔岸觀火成為話題，知情人士告訴本刊，Toyz每次進貨大麻菸彈以500顆為單位，每顆成本價為1千元，最高以1萬元轉售，暴利驚人，Toyz被逮後也自爆整批毒品交下線藥腳販售，至今分文未得，慘遭賴帳，形同被黑吃黑。

電競遊戲引爆2大實況主 統椅之戰

亞洲統神和Toyz 7月中接受電競廠商邀約在遊戲內單挑，輸的一方就要改名，作為遊戲活動宣傳。統神疑因不熟系統操作、網友們搗亂，加上Toyz稱用單手玩、叫女友玩都能贏，甚至要求統神履行承諾把遊戲ID改成「Toyz的狗」，讓統神認為不受尊重而暴氣。事後，Toyz將當天遊戲過程剪成精華影片上傳至YouTube，引發統神粉絲不滿，統神上館長直播聊及此事，認為Toyz的行為非常不尊重他。Toyz隨後也在臉書回應，認為統神對遊戲沒做功課，打輸後還賴皮，像小學生一樣跟館長打小報告。後來該部影片遭檢舉下架，Toyz氣炸警告會重新上架，雙方及支持者唇槍舌戰，還有網友發揮創意，把導火線之一的「Toyz的狗」改成「拖椅子的狗」，並衍生出一系列惡搞梗圖，俗稱統椅之戰。

台中交貨 要求每日報表

本刊採訪Toyz口中賴帳的下線藥腳A先生，A先生一度因擔心人身安全不願出面，但認為Toyz想靠販賣大麻菸彈賺錢，卻罔顧江湖道義，還是決定出面講述協助Toyz販毒歷程，而他講述的內容也與檢警偵查所得案情大致吻合，唯一不同就在有無黑吃黑及安家費多寡，仍有賴檢警深入調查釐清。

年僅二十餘歲的A先生告訴本刊，他平常有打電動，Toyz對他來說是神級玩家，經常關注Toyz電競直播及IG動態。A先生說，去年11月某日，他發現Toyz在IG限動發問：「我想要在台中開夜店，請問有沒有網友熟悉台中八大行業生態？」由於A先生恰好在台中從事相關行業，便留言回覆，2人自此搭上線。

雙方後來互加LINE為好友，也常透過IG私訊聯絡，大多討論在台中展店事宜，A先生說：「我跟他說我想要跟著他一起打電動、經營頻道賺錢，他也答應，要我跟著他。」後來Toyz提議要他先幫忙賣大麻菸彈，還對他說：「你缺錢的話，就幫我賣這個就好。」

大麻菸彈小辭典

傳統吸食大麻是將大麻葉或大麻花乾燥後，捲入菸紙再點火，但吸食後產生大麻菸草味，容易被警方逮到；隨著電子菸出現後，毒梟提煉出大麻菸油，將菸油灌入菸彈內，再加進電子菸吞雲吐霧，由於難以聞出大麻味，即使警方巡邏經過，也不易察覺。簡言之，大麻電子菸彈或菸油都是電子菸的填充物，大麻菸油市價行情昂貴，黑市販售5c.c.即要價5千元，每顆大麻菸彈也從3千元到近萬元都有，下盤藥腳常在夜店或PUB兜售，由於案例頻傳，警方正嚴加掃蕩。

A先生回憶，去年12月，Toyz邀他私下見面，2人約在三重碰面，Toyz在車上交辦販毒事宜，還對他說：「我進了一批大麻菸彈，數百顆，過幾天會拿給你，1顆要賣6千元到1萬元。」A先生當下要求Toyz先匯生活費，Toyz答應了，「但他要我拿雙證件給他拍，可能怕我把貨吞了，或是舉報他，事後他確實有匯幾萬元過來。」

A先生向本刊說，2人見面後幾天，Toyz委託一名車手（日前遭逮的金六結軍營楊姓士兵）南下台中將數百顆大麻菸彈交給他，「Toyz跟我確認收到貨之後，他說那批貨進價共1百多萬元，要我製作每天的銷售報表，但實際上大麻菸彈根本賣不到他希望的價格，沒有人要買」，Toyz還不時私訊A先生追蹤販售狀況。

A先生告訴本刊，到今年6月為止，僅賣出零星幾顆，「Toyz一直問，我也沒辦法啊！後來有朋友跟我調1百多顆，才算有出貨。」不過，該名調貨友人沒多久就被警察抓走，還咬出他是供貨者，害他後來也跟著被抓。

火辣女友 被捕前突分手

「我本來想要一肩扛下，想說不要害Toyz，但我離開警局後，跟Toyz說我被抓了，沒錢生活」，沒想到他竟反問：「你賣掉的東西都沒錢了嗎？」讓A先生覺得心寒，「賣掉的毒品所得都被檢警扣走了，哪來的錢？」他見Toyz意圖撇清，在走投無路下，只好在Toyz電競直播時斗內留言，希望他能回訊溝通，「他看到我的斗內才正視我，直播完跟我聯絡，但一下子說沒錢、一下子說他可以找人處理，之後才匯了幾萬元給我安家。」

除了藥腳大爆Toyz安家費給得寒酸，館長陳之漢對Toyz被逮也感到錯愕，認為他在直播、工商及業配等等收入應該不少，直呼「他有缺這個錢嗎？怎麼會賣這個東西（大麻）？」

本刊調查，Toyz名氣雖大，但他在三重的住處並非豪宅，只是鄰近堤防的一般社區大樓，他的帳戶也沒有大筆資金，財力並未如外界想像雄厚，由於他和外型姣好、身材火辣的網紅賽車手女友奈奈感情甜蜜，不時在社群分享放閃，女友在7月發文還提到，「男人主動要求合照，這麼難得的事情值得我紀念一下」，並附上2人緊貼照片，甜蜜模樣羨煞旁人。

詭異的是，奈奈在Toyz被逮後未對此事發聲，還有網友指出2人日前直播時疑似吵架分手，由於2人如膠似漆，日前不但突然分手，時機更湊巧在Toyz被捕前不久，加上此時正是檢警溯源追查大麻菸彈之際，奈奈日前還在直播時脫口說出「抽菸bad」，除了網友揣測奈奈對於男友販毒是否知情，由於2人交往多時，雙方是否有資金往來，成為檢警下波追查重點。

電競成名 轉型毒舌網紅

奈奈來頭不小，她的父親是台灣賽車教父「阿杉哥」陳俊杉，堪稱目前國內最資深的國際級賽車手，在國際賽事拿下優異成績，並創立AAI車隊將台灣推向國際。奈奈深受父親影響，曾在2017年拿下Yamaha SL決賽冠軍、2019年又獲得GT Master Asia GTS組冠軍，粉絲群廣大。

由於Toyz原本計畫明年與女友風光結婚，偏偏他的財力遠不如女方雄厚，這幾年處心積慮賺錢，打算開夜店狠撈一筆，不禁讓人懷疑他是否為了想與女友匹配，才鋌而走險販毒牟利。

Toyz今年29歲，香港人，2012年間，曾代表台灣以台北暗殺星名義組隊，勇奪遊戲《英雄聯盟》世界冠軍，他成名後出書《我是傳奇》，後來一度沉寂，近年他轉型拍攝米其林餐廳評價，自稱「美食公道伯」卻相當毒舌，他曾抨擊一家知名燒烤餐廳的服務不到位、餐盤有蟲、牛排咬不動、龍蝦肉爛像不新鮮的大蝦，業者氣得大罵影片剪接扭曲事實，揚言提告，引起網友關注。

Toyz原本擁有高人氣，如今卻淪為階下囚，不只葬送未來，也讓他成為年輕人的壞榜樣，由於毒品傷財傷身，甚至危害性命，政府一再宣示掃毒決心，成立毒品防制基金強化反毒任務，民眾除了勇於檢舉，也切勿以身試法。

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