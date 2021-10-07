高空鞦韆飛天仙照爆紅！這家餐廳慘被瘋狂檢舉　縣府說話了

▲雲河星空高空盪鞦韆爆紅。（圖／雲河星空提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化最新網美景點「雲河星空景觀餐廳」，高空鞦韆可以仰角拍出唯美的視覺飛天效果，一夕爆紅，但也因此被貼上標籤，質疑安全設施做得不夠周全，萬一就這樣盪著就拋出去了，恐怕連命都沒了，據《東森新媒體ETtoday》追查，該盪鞦韆離地2公尺，業者加裝4道安全守護，「照騙」成分居多，但也因此被縣府盯上。

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「雲河星空景觀餐廳」前身為「夜光高鐵」，高姓業者斥資6千萬打造，更有全國首創的裝置藝術，一推出就造成轟動，尤其內部有「叢林高空鞦韆」、「高空漂浮咖啡雅座」、「星空教堂景觀玻璃橋」等等，隨便席地而坐就是拍網美照的最佳位置，玻璃反射還可以拍出倒影的樣貌。

雲河星空景觀餐廳，位於百果山海拔大約220公尺，居高臨下視野超遼闊，業者指出，當初設計「叢林高空鞦韆」主要的用意是要拍出「飛天」的美照，這鞦韆離地2公尺，當人坐入鞦韆籃內，盪出去都會在網內距離，有加裝安全扣帶、安全網、安全人員及投保意外險等等4道防護，保證安全，另外也在申請SGS安全認證中，另外採光玻璃也是3層防護，請遊客安心使用。

但當初業者向縣府申請設立餐廳，卻在山坡地設立鞦韆等遊憩設施，另外縣府也進一步了解是否有使用執照等，及違反《區域計畫法》及相關建管等業務。業者坦言，近日確實有民眾向縣府相關單位檢舉安全設施不安全、餐廳食品有疑慮及其他等等滿天飛的檢舉，日前已經有衛生局人員找上門，由於涉及的單位太過複雜，也將於明日前往縣府主動說明。

有附近居民表示，自從「雲河星空景觀餐廳」開業以來，經常有遊客上山，也相對帶動百果山的觀光人潮，甚至在假日也帶著親友去餐廳用餐順便盪鞦韆，也藉機尋回兒時的記憶。

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