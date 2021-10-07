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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

LIVE／蔡英文接見法國參院友台主席李察　親頒特種大綬卿雲勳章

▲▼法國參議院友台小組主席李察（Alain Richard，右二）將率跨黨派議員訪台，預計明日清晨6時30分抵達桃園機場。我駐法代表吳志中今天赴機場送機，訪團成員之一、法國民主聯盟議員卡迪克（Olivier Cadic，右一）在推特分享啟程合影。（圖取自卡迪克推特）

▲法國參議院友台小組主席李察（Alain Richard，右二）率跨黨派議員訪台。（圖取自卡迪克推特）

記者陶本和／台北報導

法國參議院友台小組主席李察（Alain Richard）近日抵台訪問，總統蔡英文於7日上午，在總統府內接見訪賓，將頒授「特種大綬卿雲勳章」。《東森新媒體ETtoday》則安排全程直播。

總統府發言人張惇涵表示，李察備受法國各界敬重，積極推動台法國會交流 ，尤其不畏打壓支持台灣的行動，讓台灣人民印象最為深刻。今年3月，李察領銜提出「支持台灣參與國際組織工作之決議案」 ，促成法國參議院無異議通過決議案，這也是法國參議院首度通過友我決議案。

對此，張惇涵指出，蔡英文將頒授「特種大綬卿雲勳章」，表彰李察主席對台灣的支持，以及對促進台法友好關係的貢獻。

張惇涵表示，李察是台灣的老朋友，此行是他繼2015年、2018年後，第三度訪台，總統府誠摯歡迎李察主席再次造訪台灣；而此次訪問團另包括：友台小組兩位副主席布依松（Max Brisson）及喬瑟芙（Else Joseph）、外交暨國防委員會副主席卡迪克（Olivier Cadic）等4位跨黨派參議員，以及參議院友台小組執行秘書高玉笛（Judith Bout），總統府也由衷感謝法國國會跨黨派展現對台灣的堅定友誼。

張惇涵亦指出，近日相繼有澳洲、法國等重要國際友人訪台，這也是「世界加台灣好友」的具體行動展現，期待透過更多的交流，讓台灣與理念相近的國家，持續深化民主夥伴的友好連結，持續深化各項領域的合作夥伴關係。

 
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