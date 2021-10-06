短短數分鐘車程　「台灣智駕」勇敢前進發展青埔自駕公車4年

▲「台灣智駕」於桃園青埔發展自駕公車。（圖／經發局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府經發局6日於桃捷青埔機廠，舉辦「青埔社區自駕巴士成果發表會」，台灣智慧駕駛公司董事長陳維隆、執行長沈大維表示，懷抱著新科技探索的熱情及勇氣，從4年前桃園農博自駕車公開亮相，到完成封閉區域的試驗，並在桃捷青埔機廠進行封閉測試運行自駕巴士，迄今年開始提供自駕巴士載客運行服務，一切的進步都是前進的動力！

▲「台灣智駕」執行長沈大維表示，發展無人自駕公車，需懷抱著新科技探索的熱情及勇氣。（圖／經發局提供）

台灣智慧駕駛公司董事長陳維隆說，桃園自駕巴士於青埔社區進行載客運行測試期間，來自中南部的各地民眾，慕名到青埔搭乘，試乘後莫不欣喜參與無人自駕的搭乘；沈大維執行長說，台灣智慧駕駛公司身處在人類交通模式改變的轉捩點上，期創造更好的未來，讓自駕公車服務早日走入民眾生活。

台灣車聯網協會理事長吳盟分表示，桃園自駕車輛計畫發展迅速且穩健，未來除了精進自駕車發展外，也需持續投入車聯網測試及建置，也非常期待桃園成為台灣發展智慧運輸的領頭羊；此外，台灣車聯網協會有近200位會員長期關注台灣自駕巴士的發展，10月21日台灣即將首次出口3輛無人自駕巴士至泰國朱拉隆功大學，該3輛巴士汲取自駕巴士在農業博覽會、桃捷機廠等運行經驗，因此也特別感謝桃市府的支持。

桃園市青埔地區自駕巴士是全國第一條提供捷運站接駁、行經學校並深入社區的自駕公車，平日上午10時至下午4時，每20分鐘即有一班車。「桃園市青埔地區自駕巴士創新實驗計畫」有興趣的市民朋友即日起迄10月底，可透過經發局官網預約試乘。