張惠妹貼圖來囉！擔任家扶愛心大使助貧童　單組售價60元

▲做好事又有阿妹貼圖！（圖／翻攝自LINE網站）

文／中央社

弱勢家庭生活在疫情下更為困頓，家扶基金會邀請藝人張惠妹擔任愛心大使，合作推出LINE公益貼圖，義賣所得扣除平台費用將全數用於家扶無窮世代計畫，盼助弱勢度疫情困境。

台灣與全球正因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）造成經濟動盪，截至9月統計，已有近9000戶扶助家庭因疫情影響生活及收入驟減，然而根據家扶「弱勢兒少飲食營養調查」，更有70.2%的弱勢孩子曾有餓肚子的情況，顯見生活更為困頓。

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為了幫助弱勢兒少健康成長，家扶基金會今年邀請張惠妹擔任愛心大使，今天首度推出「家扶X aMEI-愛無限LINE貼圖」，更成為LINE貼圖十週年的年度公益貼圖合作夥伴，希望藉由貼圖正向而溫暖的力量，邀請社會大眾一起幫助家扶孩子平安度過疫情困境。

▲省下一杯飲料錢，就可幫助弱勢孩童溫飽一餐。（圖／翻攝自LINE網站）

首次拍攝貼圖的張惠妹，在貼圖中展現有別於平常以搖滾風格現身的清新風，搭配「給你一個讚」、「超棒的」、「加油」等充滿正能量、生活實用的詞語，供拍攝16張專屬於張惠妹風格的貼圖。

家扶表示，「家扶X aMEI-愛無限LINE貼圖」今天正式上架，單組售價新台幣60元，貼圖販售所得扣除iOS及安卓平台費用後將全數捐助「無窮世代」計畫，邀請民眾支持響應LINE公益貼圖，除了透過貼圖與親友交流，更可以傳遞愛心給需要幫助的家庭。

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