快訊／第11輪登記今午結算、莫德納到貨狀況　指揮中心14:00說明

▲指揮中心記者會，發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（10/6）日為因應COVID-19疫情，14:00記者會由莊人祥發言人說明疫情及防疫作為等事宜。第十輪BNT、AZ、高端總計有117萬人完成預約，今天開打，緊接著是第十一輪BNT與第二劑AZ，登記作業將於今天中午結算，另針對莫德納疫苗，指揮官陳時中昨日表示「這兩天會報告」意味疫苗快到了，相關事宜預期記者會中說明。

第十一輪疫苗提供AZ疫苗第二劑及BNT疫苗第一劑接種，BNT年齡下開到47歲以上民眾，今天中午登記結算，11日開放預約，15日開打。

[廣告]請繼續往下閱讀...

第十一輪符合資格對象：

1. 7月22日(含)前已接種AZ第一劑之55歲至18歲民眾[即1966/1/1(含)-2003/10/15(含)前出生]，預約接種第二劑AZ疫苗。

2. 7月30日(含)前已接種AZ第一劑之56歲以上民眾[即1965/12/31(含)前出生]，預約接種第二劑AZ疫苗。

3.於10月6日前意願登記選擇BNT疫苗民眾之下列對象，接種第一劑：

(1) 47歲以上民眾[即1974/12/31(含)前出生]。

(2) 22-12歲民眾[即1999/1/1(含)-2009/10/15(含)間出生]。

(3) 18歲以上第9類對象[即2003/12/31(含)前出生]。

全台約160萬人接種第1劑莫德納疫苗後滿10週，70歲以下民眾還在苦等第二劑，陳時中昨日鬆口，近期將有莫德納疫苗到貨，「這兩天就可以和大家報告」，由於疫苗到貨，陳時中一貫態度就是「到了會和大家報告」，言下之意疫苗應該這兩天就會抵台。

指揮中心發言人莊人祥昨日表示，最近將有莫德納疫苗到貨，下一波預計開放所有7月16日前接種第1劑莫德納疫苗者，可打第2劑；之後才會繼續放寬到7月30日前接種第1劑者，並從高年齡者往下開放。