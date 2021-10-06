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渣夫！新婚12天約砲女網友　小三IG炫「包整晚兩發」

▲▼性愛,性交,外遇,偷情,偷吃。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲張男婚後12天就偷吃。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者崔子柔／綜合報導

台北市張男去年5/20與繆女結婚，沒想到新婚未滿12天，他就從交友軟體約出劉姓女網友偷吃，並於同年8月強拉繆女辦離婚，劉女事後自己向繆女透露她和張男先前不軌事實，繆女氣得將2人告上法院，台北地院則判張男應賠償20萬元。

根據判決書內容，繆女去年8月25日被張男強行拉去辦離婚，她只好不知所措地簽下同意，沒想到今年3月劉女突然聯繫她告知先前與張男不軌，並提供2人對話紀錄作證。

繆女指出，張男婚後不到12天就上交友軟體「toki」約砲，張女還在IG發文表示，「哇鳴這真的是一個很荒謬的故事，為此我還特地去翻了紀錄，確認我們第一次發生關係是6/1號…在第一次見面（吃早餐）之後，他常常約我出去，找我吃飯、喝酒、唱歌」，更在留言處補充「最好笑的是我們是包一整晚兩發結束之後他說他去處理一下事情，回來要繼續結果我就退房走了，他回來找不到我然後跟我生氣一個禮拜」，繆女知道事實後傷心欲絕，罹患憂鬱症、焦慮症等，請求連帶賠償150萬元。

劉女辯稱，她與張男沒有共有朋友，在網路上結識時張男從頭到尾都宣稱單身，且繆女也曾向她表示「沒事，我們都是受害者」，因此請求免賠，而張男則皆未出庭，放棄答辯。

雖然繆女強調，張男、劉女在各自28歲、23歲時認識，都是適婚年齡，應盡查證對方婚姻狀態的義務，不過法官認為，張男多次說謊讓劉女誤認他單身，因此僅判張男賠償繆女精神慰撫金20萬元，可上訴。

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