第十輪預約最新統計「已115.7萬人完成」　下午4時截止

▲醫護人員準備BNT疫苗，資料照。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／台北報導

第十輪疫苗接種提供第一劑BNT、第二劑高端、AZ，昨天開放預約，指揮中心公布最新統計，已經有超過百萬人完成預約，預約將於今天下午4時截止。

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▲第十輪疫苗接種時間提早。（圖／指揮中心提供）

第十輪疫苗接種提供包含第二劑高端、AZ疫苗，後來再加開BNT疫苗，符合資格對象包含：

1.「7月22日(含)前已接種AZ第一劑且間隔滿10週以上之64歲至50歲民眾[即1957/1/1(含)-1971/12/31(含)前出生]」，預約接種第二劑AZ疫苗。

2.「9月8日(含)前已接種高端第一劑且間隔滿4週以上之民眾」，預約接種第二劑高端疫苗。

3.於9月29日前意願登記選擇BNT疫苗民眾之下列對象，接種第一劑：

(1)「64歲以上〔即1957/12/31(含)前出生〕」之所有民眾

(2)「63-18歲第9類對象」

(3)「22-18歲〔即1999/1/1-2003/12/31(含)前出生〕」之所有民眾

第十輪疫苗接種時間為10月6日至10月14日，先從10月4日上午10點開放預約，根據下午1時最新統計，有115.7萬人完成預約。當中AZ符合預約資格者88萬3927人，已完成預約人數：78萬9162 人、高端符合預約資格者15萬8866人，已完成預約人數7萬6406人。至於BNT疫苗三類對象，總計有39萬6259人符合預約資格，當中29萬2568人已完成預約。