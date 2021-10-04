再破單日紀錄！52架次共機今擾台　4天累計145架次

▲52架次共機擾台。（圖／國防部提供）



記者黃巈禾／台北報導

中共解放軍10月1日至3日出動93架次共機，引發美國國務院批評破壞區域和平與穩定，未料，中國解放軍4日再派52架次共機擾台。10月迄今，短短4天之內，共軍一共出動145架次共機擾台。

國防部4日證實，殲-16機34架次、蘇愷-30機2架次、運-8反潛機2架次、空警-500機2架次、轟-6機12架次於4日進入我西南空域，我軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。

對於共機擾台，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）於美東時間3日發布聲明指出，美國對於中華人民共和國在台灣附近的挑釁軍事活動深感關切，這破壞區域和平與穩定，且有誤判風險，敦促北京停止以軍事、外交與經濟手段對台施壓及脅迫，台海地區的和平與穩定符合美國長久利益，美國將繼續協助台灣維持足夠的自衛能力，將恪守美中三公報、台灣關係法與六項保證的承諾。

普萊斯指出，美國對台承諾堅若磐石，這項承諾有助於維持台海及區域和平與穩定，美方將繼續與朋友及盟友並肩，促進共同繁榮、安全與價值，並深化與民主台灣的關係。

不過，中共解放軍無視美國國務院的批評，仍於4日出動52架次共機擾台。根據國防部公布資料顯示，截至4日為止，共軍在10月已出動145架次共機進入我西南空域，10月1日殲-16機18架次、蘇愷-30機4架次、轟-6機2架次、運-8反潛機1架次；10月2日殲-16機12架次、蘇愷-30機6架次、空警-500機1架次、殲-16機14架次、蘇愷-30機4架次、運-8反潛機2架次；10月3日殲-16機8架次、蘇愷-30機4架次、運-8反潛機2架次、空警-500機2架次；10月4日殲-16機34架次、蘇愷-30機2架次、運-8反潛機2架次、空警-500機2架次、轟-6機12架次。