朱學恒和友人捐10萬助女店員　曝「妹妹原本不同意陌生人捐款」

▲宅神朱學恒匯入10萬元到潘姓女店員戶頭 。（圖／取自朱學恒臉書）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣高樹潘姓女店員工遭患有思覺失調症的楊姓男子攻擊，導致鼻樑斷裂、眼睛可能失明，經緊急送醫開刀治療；宅神朱學恒獲悉後，匯集江啟臣、王世堅、翁履中、連勝文、張斯綱、楊文元、Max、洪孟楷等人通告費共10萬元，今（4）日匯入到她的個人戶頭。朱還在臉書為潘妹妹發下3個願望，「願潘妹妹一生平安順利，願你以後還可以看到美麗的大千世界，願這是你輩子最後的一個磨難」，網友紛紛為宅神愛心按讚。

朱也在臉書轉述潘哥哥說服原本不願意接受外界捐款的潘妹妹想法；潘哥哥說，「家裡本來就是媽媽跟妹妹兩人共同生活，便利商店店員兩萬多塊的薪水本來就很難有什麼存款，又遇到這件事情，妹妹原先是很不同意接受陌生人捐款的。但善良的她沒想過後面的各種支出到底該怎麼辦。身心復健的道路又很漫長，最後，說服了妹妹，每一筆錢，都會紀錄，只用來做生活支出跟醫藥費，而治癒的路很遙遠，如果真的有剩下來的金額，會再捐給其他需要的人。」才讓潘妹妹轉念。

▲▼潘女日前首度露面受訪。（圖／莊全成提供）

屏東縣府社會處指出，案發後，副縣長吳麗雪到醫院探視，縣府社會處近期接到許多民眾打電話詢問，主動表達捐款給被害人意願。社會處長劉美淑說，近日與家屬協商，家屬提供帳戶，由於帳戶是私人帳戶，民眾可與縣府鹽埔家庭服務中心洽詢，周一到周日都有值班，上午8點半到下午5點半，08-7930669。