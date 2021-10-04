修復範圍直達顱底！宅神捐10萬「屏東挖眼案」　破例公開潘女帳戶

▲潘女2次進出開刀房。（圖／莊全成提供）



記者黃可昀／綜合報導

屏東挖眼案的受害潘姓女店員仍住院中，她的遭遇讓社會更正視安全問題，也有很多人想盡微薄之力幫助她術後重建。宅神朱學恒今天公開了潘女的真實姓名與銀行帳戶，和其他好心人共同捐10萬，「個人過去所有社會事件中從來不提供個人帳戶訊息，但此案實在太過特別」，為了配合規定只好公開潘女個資。

朱學恒表示，潘女被送醫時左眼球塌裂、鼻樑碎裂、腦震盪、視網膜剝離、眼眶骨碎裂，「比很多車禍傷患傷勢還要嚴重」，事發的監視器影片至今不敢讓媽媽看到。上周六潘女接受手術，「用人工墊片重建顏面，修復範圍甚至直達顱底」，手術有許多自費項目，後續也要追蹤視網膜2年，這期間不能出力搬重物，「所以妹妹是否可以重返職場這件事情，沒有人可以確定。」

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▲朱學恒整理網友與其他政治人物的捐款，捐10萬給潘女。（圖／翻攝自朱學恒臉書）



朱學恒看到潘女漫長的復健之路，不禁擔心一家子如何負擔龐大醫療開銷，「家裡本來就是媽媽跟妹妹兩人共同生活，便利商店店員兩萬多塊的薪水本來就很難有什麼存款，又遇到這件事情」，原先潘女婉拒所有陌生人的捐款，在哥哥的說服下才願意接受這份好意，但潘哥哥承諾「每一筆錢，他都會紀錄，只用來做生活支出跟醫藥費，而治癒的路很遙遠，如果真的有剩下來的金額，會再捐給其他需要的人。」

至於為何能直接公開潘女本名與帳戶？朱學恒解釋，他從來不提供社會事件中的個人帳戶訊息，不過此案比較特殊，「屏東縣政府堅稱依法他們不能協助募款，也不能開立公益帳戶」，於是他自己連絡上潘哥哥，雙方討論後決定公布資料，「潘哥哥甚至希望大家能夠把電話寫在備註欄，讓他能夠有機會一個一個打電話道謝。」