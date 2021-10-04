　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

孕婦被蚊子叮一口「一抓腿腫2倍大」　醫驚是大忌：恐母嬰不保

▲▼ 孕婦被蚊子咬一口，差點危及孩子生命 。（圖／翻攝自錢江晚報）

▲ 孕婦被蚊子咬一口，差點危及母嬰生命 。（圖／翻攝自錢江晚報）

記者鄭思楠／綜合報導

小小蚊子咬一口別不當回事，有時候可能不只是瘙癢這麼簡單！浙江杭州一名懷孕38週的方姓孕婦，日前左小腿被蚊子叮咬了一口，當時只是出現一個紅疙瘩，感到瘙癢，便用手撓抓了幾下，並沒有太在意，沒想到3天後差點讓肚子裡的寶寶命懸一線。

據《錢江晚報》報導，3天後的清晨，還在睡夢中的方女，被一陣陣劇痛驚醒，醒來發現左小腿腫脹明顯，蚊子叮咬處的那個紅疙瘩出現破潰。之後，她又出現發熱、怕冷、乏力等症狀，被家人緊急送到了臨平區婦幼保健院產科。

接診潘雪君副主任醫師檢查發現，方女左小腿皮膚腫脹明顯，皮膚溫度升高、發紅、有觸痛，體溫高達39.6℃。她立即聯合外科會診，診斷妊娠合併左下肢丹毒。

▲▼ 孕婦被蚊子咬一口，差點危及孩子生命 。（圖／翻攝自錢江晚報）

▲孕婦感染丹毒 。（圖／翻攝自錢江晚報）

丹毒（英語：Erysipelas），是由於β-溶血性鏈球菌侵入皮膚或粘膜淋巴管所引起的淋巴管周圍組織的急性炎症，好發於小腿及面部，以小腿部多見，出現下肢皮膚紅、腫、熱、痛，並伴有不同程度的全身症狀，如畏寒發熱，全身不適。

當時方女呼吸急快，胎監提示胎心190-220次/分，基線平，存在胎兒窘迫。丹毒來勢洶洶，已經危及母嬰生命，醫生決定進行緊急剖腹產手術。手術經過順利，隨著一聲聲嬰兒啼哭聲，3公斤重女嬰出生，孩子化險為夷。方女經過及時治療，也康復出院。

被蚊子咬後出現了丹毒，那麼蚊子會傳染丹毒病菌嗎？醫生表示，一般來說被蚊子叮咬一下不至於引起丹毒，但如果蚊子叮咬的皮膚被抓破，丹毒病菌就容易通過皮膚破損處侵入，從而引起局部組織感染發炎。

醫院外科主治醫師朱超波提醒，妊娠晚期合併丹毒極為少見，一旦出現就比較嚴重，甚至並發膿毒血症、敗血症、膿毒性休克等，危及母嬰生命安全，一定要儘快就醫。

►什麼！COACH包才2850元

ET快訊
醫師娘爬小百岳！　「拉繩索失足」墜100米深谷亡
北市創首例！台北馬拉松跑者「免戴口罩」　
快訊／防疫鬆綁！餐廳可以敬酒、主播可脫口罩了
龍K之亂差點爆！博恩「1舉動自保」　鄉民直誇猛
快訊／黃健庭接國民黨秘書長　朱立倫最新人事佈局曝光
金鐘獎「收視最高段落」出爐！　她登台狂吸94萬人看
快訊／國道1號車禍！僅中線車道能通行　回堵5公里
快訊／楊家維酒駕　統一獅確定開除
辣人妻激戰小王3次喊：現在還在流！　夫見鹹濕對話崩潰
同薪水住哪縣市CP值最高？　「這1聖地」鄉民呼聲破表

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

多國洽購新冠口服藥　港專家：非「靈丹妙藥」尚須審慎評估

冰雹狂轟遼寧畫面曝「超2萬輛車被砸大洞」　維修店車龍擠慘

跟進迪士尼、環球影城　樂高在陸建3座主題樂園最快2023年開園

脫離華為後榮耀復活「一天開300家店」　擠下小米市占躍陸前三強

澳門檢出陽性可疑樣本　48小時陰性證明通關珠海免隔離政策喊卡

恆大物業停牌原因曝光！傳合生創展擬「斥千億收購」其51%股份

孕婦被蚊子叮一口「一抓腿腫2倍大」　醫驚是大忌：恐母嬰不保

恆大無預警停牌　港股開低下殺「一度重挫600點」

上海時隔30天再現台灣輸入確診病例　9／30抵達隔離期間驗出

數百遊客滯留太白山等纜車　頂寒風2小時有人用塑膠袋套頭取暖

曾國城得獎「上台前看到公仔」快哭了　「對黃鴻升不好意思」：我得他應該也會高興...

金鐘56誤成「互相傷害大會」XD　「狂被虧+戳痛處」就問哪位傷最深

吳宗憲沒得獎..Sandy跑去抱他「獎盃借你拿」　不敢喊「快吐了」要多喝兩杯證明沒懷孕XD

老K發聲「我絕不跟這個人道歉」　諷龍龍：喜劇圈毒瘤

KID曝「2年前和小鬼走金鐘紅毯」畫面　「穿插昔今花絮」緊握公仔：不再孤單

視網膜真的喝香菜汁！16杯等你　一吞變臉「反胃吐出來」工作人員笑翻

90秒感言！《天橋上的魔術師》金鐘大贏家　薛仕凌雙料得獎...工地噗嚨共3人組合體

金鐘56得獎瞬間都在這　感動、開心..恭喜你們！！

五熊踏入婚姻「是更好的更好」　談生子計畫：老公想要12個~~~

吳宗憲喊話小鬼「已是金鐘獎永遠的得主❤」　KID「像打敗仗」…憲哥：觀眾是唯一老闆！

多國洽購新冠口服藥　港專家：非「靈丹妙藥」尚須審慎評估

冰雹狂轟遼寧畫面曝「超2萬輛車被砸大洞」　維修店車龍擠慘

跟進迪士尼、環球影城　樂高在陸建3座主題樂園最快2023年開園

脫離華為後榮耀復活「一天開300家店」　擠下小米市占躍陸前三強

澳門檢出陽性可疑樣本　48小時陰性證明通關珠海免隔離政策喊卡

恆大物業停牌原因曝光！傳合生創展擬「斥千億收購」其51%股份

孕婦被蚊子叮一口「一抓腿腫2倍大」　醫驚是大忌：恐母嬰不保

恆大無預警停牌　港股開低下殺「一度重挫600點」

上海時隔30天再現台灣輸入確診病例　9／30抵達隔離期間驗出

數百遊客滯留太白山等纜車　頂寒風2小時有人用塑膠袋套頭取暖

限2.8萬人！北市首場「免戴口罩」馬拉松　須持「3擇1條件」才能參賽

莫文蔚結婚10週年　放閃初戀老公「不管何時何地，我愛著你」

敬佩朱立倫勇於承擔　黃健庭：改變國民黨是我接任秘書長的動力

狄鶯「水滴型胸器」封印！宣布不再做早安圖…揭初衷：只為一個承諾

快訊／工廠維修天車遭電擊　高雄男送醫搶救不治

中國恒大停牌　中經院：需小心觀察其後續影響

跟診所員工爬小百岳！醫師娘登頂前「拉繩索失足」墜百米深谷亡

890兆金錢遊戲內幕曝！300政要爆洗錢避稅　潘朵拉文件重點一次看

塔利班發言人替母辦葬禮　清真寺外爆炸釀8死！死傷人數恐再攀升

巨星超愛的Tiffany傳奇設計師招牌作襲台　海葵胸針點出奇思妙想

被撞後無人機車「自己跑走」　騎士狂追...網友忍不住笑翻

大陸熱門新聞

第一網紅「無預警停更」：半夜被噁心到了　悲慘過往被起底

億萬富翁接愛女回家…遭90噸打樁機砸爛雙亡

電動車塞車不敢開空調　「還是油車好」網戰翻

女腹痛自己吃止痛藥…「七孔大爆血」進加護

恆大、恆大物業開市前停牌　2.6億美元票據今到期

iPhone 13超缺　鄭州富士康員工十一罕見休5天

恆大停牌　港股開低下殺一度重挫600點

台茶工藝獨創「信陽烏龍」

上海時隔30天再現台灣輸入確診病例 9／30抵達隔離期間驗出

恆大停牌原因曝！傳合生創展同意收購

中國第一網紅恐遭拔名　「李子柒」超慘現況曝

連假開電動車出遊　兩家人為搶充電樁打架

「野草變黃金」創百億產值

數百遊客滯留太白山等纜車 頂寒風2小時有人用塑膠袋套頭取暖

更多熱門

相關新聞

蚊子叮長7cm包　切開狂噴噁臭膿汁

蚊子叮長7cm包　切開狂噴噁臭膿汁

黑龍江哈爾濱一名5歲男童腳踝被蚊子叮咬，後來不但腫起一個大包還潰爛長膿，家長趕緊把他帶去醫院，切開約6至7公分的腫包發現，皮下組織已經腐爛變質，傷口裡面全部都是濃稠噁臭膿汁，差點導致終身殘疾。

被蚊子咬發高燒　男22天動5次手術

被蚊子咬發高燒　男22天動5次手術

廣州中山大學首創「核技術」消滅蚊子

廣州中山大學首創「核技術」消滅蚊子

餵蚊子10分鐘！外送哥爽接手「上千元港式飲茶」

餵蚊子10分鐘！外送哥爽接手「上千元港式飲茶」

櫻花妹封印「吸過血蚊子屍體」當美甲

櫻花妹封印「吸過血蚊子屍體」當美甲

關鍵字：

丹毒蚊子

讀者迴響

熱門新聞

NanaQ搭救護車送醫昏迷！堅持「不住院」回極簡屋

獎還沒頒完「綜藝人全走光」　只剩他槓龜待到最後

女用餐屁股突然濕了　竟傳出「腥臭味」

老K拿白曉燕開玩笑　白冰冰發聲

即／40洗腎病患AZ只打0.1C.C.　大里仁愛醫院停權

新北4死滅門慘案　婚紗照留血字「我要報仇」

10點準時當機！搶約BNT「平台排隊中」

多久大號一次算正常？　醫師曝3個字

回家看見新iPhone！人夫一句萬人笑爛

吳姍儒CEO未婚夫爆「雙喜」！

馬桶蹲5小時…他炸出「2顆檸檬蛋糕」痛爆！醫歪頭看傻了

總在連千毅身後…爆乳日文老師羞曝：用XX教學

星巴克10／4起連4天買一送一　

網曝龍龍霸凌路人　理髮師遭出征

郵局預約五倍券今開跑！　10大實用QA一次看

更多

最夯影音

更多
曾國城得獎「上台前看到公仔」快哭了　「對黃鴻升不好意思」：我得他應該也會高興...

曾國城得獎「上台前看到公仔」快哭了　「對黃鴻升不好意思」：我得他應該也會高興...
金鐘56誤成「互相傷害大會」XD　「狂被虧+戳痛處」就問哪位傷最深

金鐘56誤成「互相傷害大會」XD　「狂被虧+戳痛處」就問哪位傷最深

吳宗憲沒得獎..Sandy跑去抱他「獎盃借你拿」　不敢喊「快吐了」要多喝兩杯證明沒懷孕XD

吳宗憲沒得獎..Sandy跑去抱他「獎盃借你拿」　不敢喊「快吐了」要多喝兩杯證明沒懷孕XD

老K發聲「我絕不跟這個人道歉」　諷龍龍：喜劇圈毒瘤

老K發聲「我絕不跟這個人道歉」　諷龍龍：喜劇圈毒瘤

KID曝「2年前和小鬼走金鐘紅毯」畫面　「穿插昔今花絮」緊握公仔：不再孤單

KID曝「2年前和小鬼走金鐘紅毯」畫面　「穿插昔今花絮」緊握公仔：不再孤單

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面