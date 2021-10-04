孕婦被蚊子叮一口「一抓腿腫2倍大」　醫驚是大忌：恐母嬰不保

▲ 孕婦被蚊子咬一口，差點危及母嬰生命 。（圖／翻攝自錢江晚報）

記者鄭思楠／綜合報導

小小蚊子咬一口別不當回事，有時候可能不只是瘙癢這麼簡單！浙江杭州一名懷孕38週的方姓孕婦，日前左小腿被蚊子叮咬了一口，當時只是出現一個紅疙瘩，感到瘙癢，便用手撓抓了幾下，並沒有太在意，沒想到3天後差點讓肚子裡的寶寶命懸一線。

據《錢江晚報》報導，3天後的清晨，還在睡夢中的方女，被一陣陣劇痛驚醒，醒來發現左小腿腫脹明顯，蚊子叮咬處的那個紅疙瘩出現破潰。之後，她又出現發熱、怕冷、乏力等症狀，被家人緊急送到了臨平區婦幼保健院產科。

接診潘雪君副主任醫師檢查發現，方女左小腿皮膚腫脹明顯，皮膚溫度升高、發紅、有觸痛，體溫高達39.6℃。她立即聯合外科會診，診斷妊娠合併左下肢丹毒。

▲孕婦感染丹毒 。（圖／翻攝自錢江晚報）

丹毒（英語：Erysipelas），是由於β-溶血性鏈球菌侵入皮膚或粘膜淋巴管所引起的淋巴管周圍組織的急性炎症，好發於小腿及面部，以小腿部多見，出現下肢皮膚紅、腫、熱、痛，並伴有不同程度的全身症狀，如畏寒發熱，全身不適。

當時方女呼吸急快，胎監提示胎心190-220次/分，基線平，存在胎兒窘迫。丹毒來勢洶洶，已經危及母嬰生命，醫生決定進行緊急剖腹產手術。手術經過順利，隨著一聲聲嬰兒啼哭聲，3公斤重女嬰出生，孩子化險為夷。方女經過及時治療，也康復出院。

被蚊子咬後出現了丹毒，那麼蚊子會傳染丹毒病菌嗎？醫生表示，一般來說被蚊子叮咬一下不至於引起丹毒，但如果蚊子叮咬的皮膚被抓破，丹毒病菌就容易通過皮膚破損處侵入，從而引起局部組織感染發炎。

醫院外科主治醫師朱超波提醒，妊娠晚期合併丹毒極為少見，一旦出現就比較嚴重，甚至並發膿毒血症、敗血症、膿毒性休克等，危及母嬰生命安全，一定要儘快就醫。