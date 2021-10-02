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日本真子公主婚後「皇室只剩17人」！人力不足仍堅持傳男不傳女

▲日本皇室家族。（圖／達志影像）

▲日本皇室家族人員日益凋零。（圖／達志影像）

記者王佩翊／編譯

日本真子公主結婚後按照皇室典範必須脫離皇籍成為一般人，屆時日本皇室成員將只剩下17人，由於皇室子孫日漸凋零，為了確保有足夠的皇族分擔公務，日本當局將開始探討皇籍制度改革，同時不排除讓戰後離開皇籍的舊宮家男性後代回歸皇室，但仍然堅持反對女性天皇繼位的可能性。

根據《時事通信社》報導，隨著女性皇室成員結婚，未來日本皇室成員將會逐漸減少，而真子公主婚後也將脫離皇籍，屆時皇室只剩下17個人。為了防止皇室成員人數不足無法負擔公務，官房長官加藤勝信1日針對保障皇族人數表示，「將會持續進行討論與應對。」

▲▼日本皇室。（圖／路透）

▲日本皇室成員目前只剩18人，待真子公主婚後只剩17人。（圖／路透）

事實上，剛上任的自民黨總裁岸田文雄在選舉時就明確表達自己反對「女天皇」的立場。岸田文雄認為應該要堅持保留現有「皇位傳男不傳女」的制度，未來應該尋求包含「讓戰後脫離皇籍的前皇室男系後代回歸皇籍」等安定的繼承方案，並排除「女系繼承」的方案。

菅義偉政府在7月召集智庫舉行會議時，則是提出了2大方案，其一為讓女性皇族婚後也繼續保留皇籍，其二則是推動皇族領養制度，讓舊宮家的男性後代恢復皇籍。由岸田文雄帶領的新政府上任後將會再度針對此議題舉行智庫會議，不過具體的結論與制度改革，最快也要等到今年的眾議院選舉與2022年夏天的參議院選舉後。

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