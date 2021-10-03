埔里搭配五倍券推「振興購」　消費滿百可掃QR Code抽電動車

▲埔里鎮公所推出「振興購」活動 ‧ 消費者參加就有機會抽中百萬電動車大獎。（圖／埔里鎮公所提供）

記者高堂堯／南投報導

「台灣之心」埔里鎮觀光資源豐富，每年總能吸引成千上萬的遊客蒞臨，但在今年5月起受新冠肺炎三級警戒影響，商家頓失生機、生意門可羅雀，近期因疫情趨緩和五倍卷發行，埔里鎮公所發起研擬「埔里振興購─百萬大獎等你抽」活動、結合數位轉型，只要遊客消費滿100元就能掃描一次QRCode參加抽獎，最大獎為2台百萬電動車。

埔里鎮公所於1日舉辦「埔里振興購─百萬大獎等你抽」記者會，鎮公所指出，本次活動也將結合旅遊地行銷構想，包含活潑的埔里吉祥物「噗哩」也將與振興活動做相關互動。

埔里鎮長廖志城表示，這次與國立暨南大學、埔里地方產業共同討論後，希望透過振興活動的舉辦，帶領全鎮在解封後歡迎久違不見的遊客，也鼓勵店家線上綁定權限、發行數位QRCode，民眾只要消費滿百即可以行動裝置（如手機與平板）掃描一次，消費越多、抽獎次數越多，中獎機率也越高，獎品除了2台百萬級以上的電動車，還有20台電動機車。

▲埔里鎮公所推出「振興購」活動 ‧ 遊客消費滿百即可掃店家QR Code參加抽獎。（圖／埔里鎮公所提供）

鎮公所指出，本活動期間自10月7日至明年1月3日，將分兩階段抽獎，第一階段於12月1日抽出，盼吸引民眾相約來埔里旅遊、體驗民宿、住飯店、吃小吃、玩景點、賞花卉，讓疫後的埔里小鎮再度充滿活力。