老公聊LINE「刷一排暗號」　老司機篤定約女人！真相神轉：是人才

▲老公與朋友「貼圖對話」驚呆千人。（示意圖／記者許力方攝）



網搜小組／劉維榛報導

當老公異常夜歸，LINE裡又出現喝茶、約見面的貼圖，哪個老婆會不擔心？一名人妻崩潰直呼，老公的LINE出現「神秘暗號」，彷彿是國家情報局才會出現的對話，無奈原PO根本看不懂，千名網友還大膽猜測「老公肯定是去摸摸茶」，結果真相逆轉，網友秒跪喊「長知識惹我！」

一名女網友在臉書《爆怨公社》表示，某天老公晚上11點才回來，表示與批發商、盤商有要事商量，但女人的第六感特別敏銳，她便去翻了老公LINE簡訊，結果雙方全用「貼圖」作溝通，讓原PO傻眼求助「完全看不懂，越想越不對，我老公是不是隱瞞了什麼？」

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兩個對話框可見，貼圖五花八門，第一章有茶杯、太陽、小雞、閃電、骷髏頭、滑雪等圖案；而另一張是烏魚子批發群組，圖案則出現嬰兒、馬、老虎、相機、冰與按摩等，可真的把貼圖發揮到淋漓盡致。

▲老公對話神秘兮兮，讓原PO質疑不單純！（圖／翻攝爆怨公社）



底下吸引4千多名網友朝聖，紛紛看到茶杯就高潮，「我就想說林桑，今天陽光明媚嗎」、「不管股票還是喝茶，台積電還是大GG，我都覺得這男的『屎』定」、「出貨群組=約茶群組？」「老公可以到國安局上班了，發展一套新版摩斯密碼」、「這一篇真有趣，但應該是約女人」。

不久後，正當大家卡位以為會鬧出家庭革命時，真相終於出爐了，原PO上傳「超狂解說版本」，原來是股票「凍頂殘綠」，老公深怕被原PO知道，只好用暗號苦訴，還相約朋友吃冰，而其中的老虎圖形，就是暗指原PO為「母老虎」，讓原PO看了哭笑不得。

內心煎熬過了一個晚上，原PO終於鬆口氣直呼，「到底要多無聊，才會這麼多出頭？我只是禁止吃冰而已，一整個夏天每天都兩碗剉冰...有點太過頭。至於股票...頭痛，男人啊！」

網友看完後秒跪在地上，笑虧「笑死 ～要多鐵的兄弟才能溝通」、「他們根本心靈伴侶誒」、「幸好是為了出門吃冰，之前大家臆測真的太嚇人了」、「長知識惹我」、「應該全部送出國去當間諜」、「笑死喔～吃個冰諜對諜」、「高手啊，都不擔心被偷看，光是要破解就要花很多時間」、「70張賠60%以上，根本當壁紙了」。

▼翻譯曝光，超爆笑！（圖／翻攝爆怨公社）



▼老公股票慘不忍睹！（圖／翻攝爆怨公社）

