「鬼拆工法」害漫波飯店突倒路中　業者對關鍵原因說話了

▲花蓮漫波假期飯店倒塌瞬間，疑見1狂奔人影，所幸警方已順利連絡上騎士，騎士驚險閃過，人車均安。（圖／記者柯政誟翻攝）



記者柯政誟、林冠吟／花蓮報導

亞國機械工程行1日下午拆除老舊的花蓮「漫波假期飯店」，驚爆整棟倒塌路面，嚇壞居民，所幸沒有造成人員傷亡，亞國機械2日發出最新聲明，除深感歉意外，也承諾會在2日上午9點多陸續拜訪周遭受影響的店家和民眾，討論相關賠償事宜，但對外界最關心、拆一半的飯店為何整棟倒塌，則以偵查不公開，不願多談。

漫波假期飯店1日下午進行拆除作業時，整棟建築突橫倒路中間，一度傳出有路過騎士疑被壓在下方，所幸後來查明騎士驚險閃過，人車均安，但建築物瞬間倒塌，巨大聲響也嚇壞當地居民。闖禍的亞國機械工程行，2日上午發布最新聲明，強調會負起一切責任，並在上午對周邊受到影響的店家、居民車輛損毀等登門致歉與討論相關賠償。

▲▼花蓮漫波飯店拆到一半倒塌，負責的亞國機械強調會負起一切賠償責任。（圖／記者柯政誟翻攝）



至於橫倒在馬路中間的漫波飯店，也在2日凌晨2點完成路面清除工作，目前已將倒塌的建築物全數移除，同時預計將在2日上午進行路面刨除工作，亞國機械指出，希望能以最快速度，修復馬路及畫設交通標線，以盡早恢復國聯五路暢通。

▲漫波假期飯店已在2日凌晨2時許完成路面清除狀況，預計將在2日上午8時許進行路面刨除等工作。（圖／東森新聞）



亞國機械也表示，相關工程與責任問題，目前已交由檢警偵辦，並已在1日晚間製作筆錄完成，強調此次漫波飯店的拆除工程發生倒榻意外，讓各界震動恐慌，深感歉意，但也因為漫波飯店為40年的老建物，建築物的使用年限依法為50年，此次不幸發生意外，足以說明老建物即使是鋼筋水泥建材，也有其壽命年限，呼籲政府應正視危老建築的結構安全，同時也感謝縣長徐榛蔚於第一時間進駐成立指揮所，更感謝軍警消等相關救難人員，有序救災、清理現場，讓路面於深夜完成清除作業。

以下為聲明全文：

本公司承包花蓮市國聯五路192號危險老舊建築物拆除工程，發生倒塌意外，10月2日上午9:00聲明如下：

一、本公司承攬之建築物拆除工程，因仍待鑒定查明之原因造成40餘年的危險老舊建築物倒塌意外，幸未造成任何人身安全受傷，但造成各界震動恐慌，本公司在此向各界致最深歉意！

二、意外發生後，徐榛蔚縣長率領相關單位及首長在第一時間於現場成立指揮所，調請警察維護現場秩序、醫療、消防救難單位確定有無人員傷亡，商請軍方恊助，有序救災、清理現場。現場得以在大家努力下，於深夜二點完成路面清之工作。徐縣長自始至終皆未離開現場，粒米未進，本公司向所有協助搶救意外的相關人員，致上最深謝意。

三、事故發生造成周邊居民及花蓮市用路人的驚慌與不便，甚至週邊店家、居民車輛損毀、營業受影響，本公司將於今日9點多竭誠登門致歉及賠償。絕不逃避推諉卸責。

四、本公司已商請道路施工之廠商，於上午8時開始進行路面刨除，以最快速度，修復馬路及畫設交通標線，盡早恢復國聯五路暢通。絕不佔用任何公家資源及經費。

五、本公司負責人及相關工作人員，已於昨日受檢警約詢製作筆錄。本拆除工程係合法申請之工程，有關工法及責任問題，尚待相關單位鑒定查明，基於偵查不公開原則，不能多作陳述，祈請各界見諒。

本工程之待拆除建物已超過40年，依法建築物之通常使用年限是50年，本拆除發生意外，足以說明危老建築即使是鋼筋水泥建材，也有其使用壽命年限，也呼籲政府政策應正式此類危老建物之結構安全。