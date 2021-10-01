花蓮飯店疑「一刀一刀切」釀禍　結構技師見影片搖頭：有夠兩光

▲花蓮飯店倒塌，結構技師嘆「有夠兩光」。（圖／記者柯政誟翻攝）



記者柯振中／綜合報導

花蓮漫波飯店1日倒塌，驚悚畫面被拍下，甚至有2人險些遭到波及。事後，結構技師戴雲發感嘆，還好樓層沒有很高，否則對面飯店可能面臨危險，若是評估不足、施工不慎所導致，意味著施工單位「有夠兩光」。

這棟「漫波假期飯店」位在花蓮縣花蓮市國聯五路上，已經申請停業，1日下午3點進行拆除作業，作業進行到一半時，建築物突然倒塌在馬路上，驚悚瞬間被路過的車輛拍下。

依據影片畫面，飯店主體突然倒塌，重重砸在地面上，揚起大量煙塵，當時還有一輛機車經過，另一部黑色休旅車則是在倒塌前緊急剎車，所幸沒有造成傷亡。

▲▼ 花蓮漫波飯店拆到一半倒塌。（圖／記者柯政誟翻攝）



事後有附近住戶說明，上午看到的時候，覺得整棟建築物「怪怪的」，沒想到下午就出事了。也有人質疑，工程進行時，怪手一直停在建築物後方，會不會是因此才導致建築物朝另一側倒塌。

根據《聯合新聞網》報導，看完施工過程，台灣結構技師公會理事長江世雄直言，若是高樓建築物，一般會從頂層開始施工拆除，而這間飯店卻是「一刀一刀」從後往前切，從來沒看過這種方式。

▲▼ 花蓮漫波飯店拆到一半倒塌。（圖／翻攝臉書社團「花蓮同鄉會」）



根據《三立新聞網》報導，結構技師戴雲發說明，拆除建築之前，要專業的技師進行計算，例如基本的「從上往下拆」，以及先拆除非主結構的樓版等，這棟飯店倒塌，看起來像是在不穩定的狀況下，所幸樓層不高，否則另一側飯店可能遭到波及，若是評估不足，或是施工不慎釀禍，意味著施工單位「有夠兩光」。

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