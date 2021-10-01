漫波飯店倒塌！南韓也有拆遷大樓「驚悚垮下」　活埋公車9死8傷

▲ 當時路過的公車整輛被埋。（圖／翻攝自YouTube／꼬네이KKone2）

記者陳宛貞／綜合外電報導

花蓮市已申請停業的漫波假期飯店1日下午進行拆除作業中，7層樓高的建築物應聲倒塌，重壓路邊多輛臨停車輛，目前仍在確認是否有人受困。事實上，南韓光州6月也曾發生一起拆除中的大樓突然坍塌的意外，波及一輛行駛中的公車，釀成9死8傷的悲劇。

南韓這起重大工安意外發生光州東區，鶴洞重劃區一棟5層樓高的建築物6月9日正進行拆除工程，大樓卻突然朝馬路倒下。附近車輛行車紀錄器拍下的影片中，只見碎裂的鋼筋水泥一瞬間傾瀉到地面，揚起大量灰白色塵土，過程僅短短一秒，畫面觸目驚心。

當時一輛市區公車「雲林54號」經過此路段，當場被倒塌的大樓重壓，車上17名乘客遭鋼筋水泥活埋。當局獲報後出動大量警消，但仍造成9人不幸身亡，8人重傷送醫。

▲▼ 準備拆除的5層樓建築倒塌，公車當場慘遭活埋。（圖／達志影像）

事後調閱監視器發現，有2輛事發時行經該路段的車輛只差一點就要被埋，還好驚險躲過，實為不幸中的大幸。

當時大樓倒塌瞬間的影片震驚南韓民眾，總統文在寅下令徹查事發原因，並向死者及傷者補助喪葬費及醫療費用，重劃區都更工程負責單位現代產業開發（HDC）會長鄭孟奎也在記者會上鄭重道歉。

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