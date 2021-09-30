漁獲糾紛談判爆衝突...他遭霰彈槍槍擊重傷！2嫌1落網1投案　

記者林悅／台南報導

33歲張姓男子懷疑45歲楊姓男子涉嫌竊取他的漁網及漁獲，9月29日晚上找楊嫌興師問罪，雙方約在七股區永吉國聖橋下談判時發生衝突，楊嫌之25歲謝姓友人竟持土製鋼管霰彈槍槍擊、導致張男受重傷送醫；佳里分局據報迅速鎖定涉案楊、謝2人身分漏夜查緝，楊嫌30日凌晨落網，謝嫌中午投案，全案依法送辦。

▲台南市佳里分局查獲涉嫌槍擊張姓男子重傷送醫的楊嫌、謝嫌到案，依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

佳里警分局29日深夜11時50分許接獲永康分局通報，七股區永吉國聖橋下附近馬路旁空地有一男子疑似受槍傷，由其友人駕駛自小客車送到土城消防隊尋求協助，救護人員將該名傷者送永康奇美醫院急救中。

佳里分局獲報後，立即派員前往封鎖現場進行採證及訪查，初步瞭解本案係被害人33歲張姓男子，因懷疑45歲楊姓男子涉嫌竊取其漁獲、漁網等物，29日晚上前往楊嫌住處向對方興師問罪，雙方在友人勸解下，一同前往案發現場協調談判，惟雙方一言不合發生衝突，被害人遭楊嫌的25歲謝嫌友人持土製鋼管霰彈槍槍擊，擊中右腹重傷送醫。

楊、謝2嫌逞兇後逃逸，張男則由友人向土城消防分隊求救，以救護車送永康奇美醫院急救，因腹部尚有霰彈彈頭未完全取出，仍在醫院救治，有生命危險。

佳里分局案發後馬上鎖定楊、謝2嫌漏夜追緝，並報請檢察官指揮偵辦。其中楊嫌在警方追緝下，30日凌晨約在安南區出面投案，警方一方面追緝謝嫌，另在30日上午重回現場搜索，尋獲謝嫌行兇後丟棄現場的作案槍械。

在警方積極追緝，並採堅壁清野策略，斷絕謝嫌可能資助之管道，謝嫌自知法網難逃，於30日中午12時許至佳里分局投案，目前警方正深入偵訊釐清案情，將依槍砲、殺人未遂罪嫌送辦。