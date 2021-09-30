下波疫情時間點曝！人造病毒奪數十萬命　2714時空旅人：史上最糟

▲2714年時空旅人預言，下波全球大流行將在2061年到來。（圖／翻攝自TikTok／aesthetictimewarper）

記者葉睿涵／編譯

自稱來自西元2714年的TikTok網友最近再度爆料，他有證據證明地球將爆發另一場比新冠更嚴重的大流行，並聲稱這場人造病毒所引起的疫情將在40年內讓全球數十萬人死亡。

據《太陽報》報導，這名「時空旅人」在他的TikTok影片中聲稱，地球將在2061年被一種死亡率為30%的人造病毒佔領，並引發「史上最糟糕的」疫情，全球有數十萬人將在這場疫情中死去。

他在其他的影片中還強調，這場「人造陰霾」將覆蓋整個地球整整一年，而且21世紀還會因此「大重置」，不過這名時空旅人並未詳細說明可能會發生什麼變化。

這名自稱來自西元2714年的時空旅人，過去曾多次在TikTok預言地球可能會發生的事，不過隨著時間的推移，他所說的事情大部分都沒發生，因此每當他po出新影片時，總會有網友在留言區打臉他「是個騙子」。

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