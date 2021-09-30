新竹市買爆券即起開放登記！「200元變400元」　線上抽籤限量3萬份

▲新竹市府與在地商圈合作，推出5萬份「買爆券」。（圖／新竹市政府提供）

記者陳韻如／新竹報導

五倍券即將正式上路，而新竹市長林智堅27日宣布，新竹市府與在地商圈合作，推出5萬份200元換400元的「買爆券」活動，即起開放線上登記到10月4日下午5時，每人限定登記一次。

對此，新竹市長林智堅30日開心的在臉書上發文表示，「今天一早就藏不住笑意，因為登記新竹買爆券的日子來了！」從今日上午10時許開放登記，到10月4日下午5時，線上抽籤總共3萬份，中獎者10月6日就會收到簡訊，只要憑簡訊中的序號，搭配200元紙本五倍券，就可以到7-11的ibon機台兌換買爆券。

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林智堅表示，上半年疫情，許多傳統市場、在地店家受影響，為讓五倍券優惠能擴及竹市市場、商圈，本次優惠與2000間在地店家合作，推出200元五倍券兌換限量400元買爆券的優惠。「買爆券」一份400元，面額50元共8張，為全台最小額度最好花。

此外，中獎民眾可持買爆券至東門商圈、東門市場、城隍廟、中央(市場、商圈、商場)、西門市場、中正市場、南門市場、果菜市場、竹蓮市場、假日市集、關東市場、士林市場、南寮市場、漁港直銷中心、貝殼市集及波光市集等共18處貼有「2021新竹買爆券」識別標示貼紙之店家或攤商使用。