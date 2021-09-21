瘋電影／天坑　十年積蓄一日成灰燼

文／賴賴

瘋言瘋語：

對於地底下的大深坑，有點太不符合常理，畢竟蓋房子肯定都得經過地理檢查檢驗才能取得營建執照，不過單就電影娛樂價值與電影流暢度是好看的，相當意外的設定，所以在整部電影的腳色設定與互助，住戶互動的安排，內涵豐厚且寓教於樂，光是看著房子不斷往下陷落，緊張刺激娛樂價值高，好看。

電影中道出的是首爾人與台北人的心聲，工作了一輩子，這才存到房子的頭期款，之後還得繼續支付房貸，而好不容易成為天龍國人，卻只不過是下流天龍，買到廉價且問題重重的房子，卻叫天天不應叫地地不靈，而這樣的天災，像是人禍造成，卻影響甚鉅，厲害的編劇和導演，很推薦。

片 名：天坑

英文片名：Sinkhole

類 型：喜劇

上映日期：2021-09-02

片 長：01時54分

導 演：金志勳

演 員：車勝元 、 李光洙(LEE Kwang-soo) 、 南多凜 、 金洪波 、 高昌錫 、 權素賢 、 李學周 、 金才禾 、 金慧埈 、 金成昀

國 家：韓國

語 言：韓語

發行公司：車庫娛樂



劇情大綱

「好像掉到地下500公尺了…我們出得去嗎？！」



搬到首爾生活的東元（金成昀 飾），實現擁有自己的家的夢想。但從搬到新家第一天開始，就槓上了愛管閒事的住戶萬壽（車勝元 飾）。東元為了紀念有了自己的房子，邀請同事們來新家慶祝。就在大家沉浸於幸福的美夢時，整棟建築竟突然掉進超大型天坑中！只要一見面就會吵架的萬壽和東元、拜訪東元新家的金代理（李光洙 飾）和實習生恩珠（金慧埈 飾），掉到地下500公尺滲穴中的他們，最後能平安無事地脫困嗎？

▲單親父親拼命賺錢養家，但孩子卻非常疏遠。

▲七層高樓直接墮入地底，超誇張。

▲原本來慶祝喬遷之喜的下屬全都困在這。

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