北市學生接種BNT「2人胸痛住院」　5天8人出現不良反應

▲北市學生打BNT，5天累計「8起不良反應」，目前2人胸痛住院中。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者趙蔡州／台北報導

台北市衛生局29日表示，截至28日已經完成63所學校共6萬5876人BNT疫苗接種，有8人出現頭暈、頭痛、呼吸不順、胸痛等6項不適症狀，經醫生治療後，目前仍有2人持續有胸痛情況，尚在住院觀察中。衛生局提醒，接種疫苗後可能有發燒反應，一般約48小時可緩解，若有嚴重不良反應，應儘速就醫。

台北衛生局表示，9月22至28日台北市63所學校共6萬5876人已完成BNT疫苗接種，5天內累計有729人在接種後感到不適，多數休息後沒有大礙，其中8人出現頭暈、頭痛、呼吸不順、胸痛、起疹子及心悸等6項不適症狀，經醫生治療後，有6人已返家休息，2人仍持續有胸痛症狀，尚在住院觀察中。

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衛生局提醒，學生在接種前一天盡量不要熬夜，接種前一刻也要再次確認身體是否有不適，避免在空腹及脫水狀況下接種，青少年接種疫苗後，常出現暈針反應，通常是因為對打針的心理壓力與恐懼感，轉化成身體的症狀，出現眩暈與噁心等症狀。

衛生局指出，暈針反應與疫苗本身安全性無關，也不會造成身體健康的後遺症，另接種疫苗後可能有發燒反應（體溫大於38度），一般約48小時可緩解，如有持續發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應儘速就醫釐清病因。