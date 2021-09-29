「R.1變異株」竄起！37國已有病例　張上淳：持續監測境外移入

記者嚴云岑／台北報導

有名為「R.1變異株」新冠變種病毒在各地竄起，已有37國出現病例。被問及台灣是否有境外移入感染此病毒？指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，變種病毒會陸續出現，目前本土尚無案例，指揮中心會持續在邊境防堵，密切注意檢疫隔離措施是否完整，也會針對境外移入個案做基因定序。

R.1變種病毒據信最早於日本發現，具有「多重棘狀蛋白突變」（multiple spike protein mutations），代表這種病毒可能更容易逃避自然或疫苗產生的抗體，意即已接種疫苗者感染R.1變異株的可能性比其他變種病毒更高，傳播力也有所提升，目前在全球造成1萬多人感染。

2020年3月以來，美國47個州通報逾2000例，佔全國病例不到0.5%，8月以來病例數逐漸減少。不過，證據顯示，疫苗仍可預防出現症狀、重症或死亡。CDC研究指出，已接種疫苗的患者感染R.1後出現症狀的可能性較未接種者降低87%。

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張上淳表示，台灣目前還沒有R.1變種病毒，境外移入也會透過現有措施持續監測，一旦發現境外移入，就會進行病毒基因定序，密切關注是否有新病毒被偵測到。

此外，近日也有不少境外移入突破性感染個案被揪出時症狀輕微甚至無症狀，被問及該如何防範此類個案進入社區？張上淳也回應，先前曾與國人報告，打疫苗可以預防重症、住院，個案病毒量比較少，也會減少傳播機會。美國日前研究也發現，突破性感染個案相當於又再被病毒抗原刺激一次，「保護力一定會再加強」，有點像是打了第三劑疫苗，後續發生感染機率，也只會降得更低。

因應變種病毒頻傳，美國已推出「強制疫苗令」，若醫護拒打疫苗恐遭解僱，紐約州甚至考慮調用國民兵或徵用其他醫護解決人力短缺問題。下午記者會上，被問及指揮中心如何看待此事？台灣是否能避免出現類似衝突？指揮官陳時中回應，台灣疫苗策略一向採鼓勵性質，雖然基於利大於弊的立場，還是希望大家都能打，但還是尊重醫護自由選擇。