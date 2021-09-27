「鐵砂大亨」成桶屍　兒拿清香哭喊爸！颱風天竟放晴

▲張兒（左）手拿香向鐵桶祭拜，祈求父親能協助警方破案。



圖文／鏡週刊

13年前，在菲律賓擁有鐵、錳、金等十多種採礦權，被稱為「鐵砂大亨」的台商張子能，返台參加一場餐會後卻人間蒸發，事後證實張男因公司股東間的糾紛慘遭殺害成為桶屍；檢警偵辦期間靈異傳聞不斷，讓檢警人員感到冥冥之中有股力量，指引專案小組為死者申冤。

當檢警大批人馬押著孫男來到棄屍地點，在附近養鴨的鴨農見狀好奇上前詢問，現場人員告知來意後，該名鴨農竟也語出驚人地表示，之前也曾夢見有一個人遭到3、4人追殺，醒來後覺得毛毛的，還特別到林邊大排焚香祭拜，沒想到如今真有屍體被沉在大排內。

由於搜尋屍體當日，受到颱風外圍環流影響，現場仍不時下著陣陣大雨，導致水中能見度極低，讓尋屍過程相當不順；但靈異的是，張男兒子抵達現場時，一名老刑警要他手拿清香呼喊父親名字後，現場大雨就戛然而止，搜救人員再帶著強力磁鐵入水搜尋，竟也奇蹟似地吸附到封屍鐵桶。

▼張兒在現場焚香祭拜後，搜救人員將強力磁鐵丟入水中尋找藏屍鐵桶。



最後由10多名壯漢合力將鐵桶拉上岸，天空才又再度降下大雨，事後檢警開鑿鐵桶，只見張男早已血肉模糊，成為片片屍塊，死狀極其悽慘。



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