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身價百億「鐵砂大亨」成桶屍　頭七託夢老母喊：媽！媽！

檢警在屏東林邊大排旁，尋獲藏著張男屍體的水泥鐵桶。（東森新聞提供）

▲檢警在屏東林邊大排旁，尋獲藏著張男屍體的水泥鐵桶。

圖文／鏡週刊

13年前，在菲律賓擁有鐵、錳、金等十多種採礦權，被稱為「鐵砂大亨」的台商張子能，返台參加一場餐會後卻人間蒸發，事後證實張男因公司股東間的糾紛慘遭殺害成為桶屍；檢警偵辦期間靈異傳聞不斷，包括張母與棄屍地點附近農人，都曾夢見張男遇害前後的景象，張的兒子也在父親頭七日察覺有異，進而報案，甚至搜尋張男屍體時也出現異象，讓檢警人員感到冥冥之中有股力量，指引專案小組為死者申冤！

 
鐵砂大亨張子能因與股東間的糾紛，慘遭設局在車上被勒斃。

2008年4月分的清明假期，在菲律賓事業有成、外傳身價逾百億元而被稱為「鐵砂大亨」的台商張子能，搭機回台到宜蘭蘇澳老家祭祖，同月15日向家人表示，要搭高鐵南下高雄赴宴商談生意，竟就此音訊全無。家人原以為張男直接從高雄搭機返回菲律賓，後來張兒發現他根本沒出境，向警方報案。

▼死者張子能在菲國從商，身價據傳逾百億元。

死者張子能在菲國從商，身價據傳逾百億元。（翻攝畫面）

警方調閱張男的通聯記錄，發現他離家當天最後一通電話是跟一名叫做孫偉倫的男子聯絡，直到3個月後，孫透過小三通返台遭移民署人員逮捕移交警方。孫男警訊時坦承自己與同夥已將張男殺害，並以水泥封藏屍體在鐵桶中，棄置於屏東縣林邊鄉明聖橋旁的大排內。

在張男下落不明時，他80歲的老母親曾夢到他站在住處大門口，淒苦地低聲呼著：「媽！媽！」後來依據落網凶手的說法推算，那天正是張男遇難「頭七」。無獨有偶，當檢警押著孫男來到棄屍地點，附近的鴨農竟也語出驚人地表示，之前曾夢見有一個人遭到3、4人追殺，醒來後覺得毛毛的，還特別到林邊大排焚香祭拜，沒想到如今真有屍體被沉在大排內。

▼張兒在現場焚香祭拜後，搜救人員將強力磁鐵丟入水中尋找藏屍鐵桶。

張兒在現場焚香祭拜後，搜救人員將強力磁鐵丟入水中尋找藏屍鐵桶。（東森新聞提供）

搜尋屍體當日，受到颱風外圍環流影響，現場仍不時下著陣陣大雨，但靈異的是，張男兒子到場時，一名老刑警要他手拿清香呼喊父親名字後，現場大雨就戛然而止，搜救人員再帶著強力磁鐵入水搜尋，奇蹟似地吸附到封屍鐵桶。最後由十多名壯漢合力將鐵桶拉上岸，天空才又再度降下大雨。


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