BNT疫苗可多打250萬人　普惠醫工捐贈新型針具

▲國內醫材大廠普惠醫工捐贈新型第三代微殘留針具2萬支。（圖／陳素月國會辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

為提升我國疫苗覆蓋率，民進黨立委陳素月29日偕同位於彰化的國內醫材大廠—普惠醫工股份有限公司，共同捐贈新型第三代微殘留針具兩萬支，陳素月表示，這與日本政府COVID-19疫苗注射針具同屬新型微殘留針具，盼能有助於提升國內疫苗殘劑施打效率，造福更多國人，提高對抗COVID-19病毒的防疫能力。

《彭博社》昨天公布最新「全球防疫韌性排名」（The Covid Resilence Ranking），台灣較今年7月下滑1名，全球排名第41位，排名落後主因是疫苗覆蓋率不足。

陳素月表示，目前我國疫苗施打針具受限殘留量問題，致使得來不易的疫苗無法發揮最大效益，希望由民間拋磚引玉捐贈新型第三代微殘留針具，讓台灣疫苗施打更有效率，讓更多民眾的健康獲得保障。

陳素月指出，美國、日本等國家均採用與普惠醫工新型第三代微殘留針具效能相當的針具進行施打，今年5月全台1cc疫苗空針短缺時，普惠曾提供疾管署替代方案3cc空針共計916萬支，後續將在年底前供應疾管署1cc750萬支、1cc不附針1280萬支。

陳素月表示，普惠也參考國外疫苗施打空針經驗，在普惠第二代低殘留1cc空針基礎上，開發第三代微殘留1cc針具， 其極低的殘留特性，讓目前有限的疫苗，每瓶可再多抽一劑，若以BNT疫苗為例，我國購買的1500萬劑疫苗，在使用普惠第三型微殘留1cc針具下，將可多打250萬人，期盼能為短缺疫苗的國人帶來一線新的希望。

▲普惠醫工捐贈新型第三代微殘留針具兩萬支。（圖／陳素月國會辦公室提供）