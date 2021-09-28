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12歲女兒目睹母親慘死！她遭「後車夾殺」成肉餅　驚悚撞擊畫面曝

▲▼12歲女孩目睹母親被撞身亡。（圖／翻攝自影片）

▲兩車均沒有撤離。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

浙江台州警方27日公布一起交通事故，造成1死1傷的慘劇！在一高速公路隧道內，兩車發生刮擦，本是輕微事故，但兩車都未撤離。其中一馮姓女司機打開雙閃後，帶著12歲女兒，繞到車後，打開後車廂準備拿出三角標識牌時，一輛小車從後方高速撞來，女兒被撞後摔倒在一邊，馮女當場遭夾殺慘死。

據《北京頭條》報導，2021年7月17日，蘇台高速前山隧道內。馮女駕駛一輛黑色小車行駛時，與相鄰車道一輛白色SUV發生刮擦。

此次碰撞非常輕微，兩車均能正常行駛，但雙方均未撤離到安全地帶 ，而是就地停車查看車損。其中，馮女的黑色小車停在了第一車道，白色SUV停在了第三車道。當時隧道內車流量很大，大小車輛經過現場時紛紛急刹、躲避，但雙方均未意識到危險。

▲▼12歲女孩目睹母親被撞身亡。（圖／翻攝自影片）

▲12歲女孩目睹母親被撞身亡。（圖／翻攝自影片）

停車後，馮女打開雙閃下了車，查看車損後將12歲的女兒也叫下了車。在車旁逗留片刻後，打開後車廂尋找壓在下面的警示牌。就在她拿到警示牌的瞬間，一輛白色小車從後面高速駛來，正面撞上馮女及黑車車尾。

事故造成馮女當場夾爛死亡，其女兒在躲避時摔倒，手部擦傷。此時，距兩車發生刮擦僅過去2分42秒。

交警提醒，高速公路上容易發生追尾、刮擦等輕微事故，發生事故時，在車輛能夠移動時，一定要按「車靠邊、人撤離、即報警」原則，將防範二次事故作為最緊要的事情來做。

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