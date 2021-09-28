「千萬身家女」裝窮濫用法扶　狂告惡整前夫一家人

▲法扶基金會台北分會遭民眾質疑，未盡審查扶助申請之責，讓免費律師淪為司法打手。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

法扶律師資源遭濫用！成立17年、以濟弱扶傾為宗旨的法律扶助基金會，每年接受政府補助至少10億元以上，提供弱勢民眾免費法律服務，卻屢被爆出資源遭有心人濫用的爭議。

台北市一名讀者向本刊投訴，指其前弟媳L女明明擁有百萬股票及千萬豪宅，6年來竟靠著法扶律師對她及弟弟興訟十餘件官司，連友人也遭殃，姊弟倆為此付出約260萬元律師費，但L女卻是分文未出，向法扶檢舉也沒用，讓她大嘆就算官司沒輸，也會輸光身家。

投訴女子指稱，2015年她向弟弟開口，希望他能返還當初買屋的頭期款200多萬元，沒想到家族竟就此分崩離析，關鍵就在前弟媳L女身上。L女因不想還錢給A女，竟私下更換家中鑰匙，拒絕丈夫返家同住，導致先生只能蝸居校園小小的研究室，有家歸不得，丈夫最終主動提出離婚請求。

L女得知法律扶助基金會針對社會弱勢族群，提供免費法律諮詢及律師服務，因此先以轉移、轉賣等方式出清個人財產，再向法扶基金會台北分會提出扶助申請，對A女姊弟2人陸續提出包括惡意棄養、家暴、偽證等告訴，姊弟倆收到法院傳票後感到相當錯愕。

A女指控，L女明明身家優渥，卻涉嫌詐領弱勢補助款，為了領取台北市社會局每個月3,000元補助金，竟以忙碌為由，拒領弟弟已提存到法院的賠償金，目的就是想讓自己帳戶內沒現金，以便把社會局的補助領好領滿。



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