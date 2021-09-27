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盼擴大疫苗採購調閱小組權限　蔣萬安：不然要如何替民眾把關？

▲▼蔣萬安盼擴大盼疫苗採購調閱小組權限。（圖／翻攝蔣萬安臉書）

▲蔣萬安盼擴大盼疫苗採購調閱小組權限。（圖／翻攝蔣萬安臉書）

記者杜冠霖／台北報導

立法院27日審議疫苗採購調閱小組運作草案，對此，國民黨立委蔣萬安表示，自己要求赴相關單位查訪、訪談相關人士、成員能請求開會等都遭到否決，「如果調閱權都如此設限，立法委員要如何實質監督？」

立法院衛環委員會今天通過疫苗採購調閱小組運作要點，小組召集人由衛環委員會召集委員2人，也就是蔣萬安、民進黨立委莊競程輪流擔任，調閱對象為衛福部及所屬相關機關、與疫苗採購相關部會。

蔣萬安27日指出，新會期「疫苗採購調閱專案小組」繼續成立，並設有兩名召集人，就是為了避免執政黨在人數優勢的情況下，讓調閱專案小組無法發揮監督的功能。但今天自己提出調閱小組得赴相關單位查訪及訪談相關人士、成員能請求開會等規定，都遭到否決。

國民黨團今日提案要求調閱小組增訂：「召委得視需要或參加成員三分之一以上請求時召開」、「機密文件行政機關拒絕提供時必須在三日內以書面說明不揭露的原因」、「調閱小組得訪談相關人士」，但三項都遭到否決。

蔣萬安表示，國會議員對於行政機關疫苗採購過程及預算流向，本來就有監督之職責，且疫苗採購攸關國人健康權益以及整體防疫政策，如果調閱權都如此設限，「立法委員要如何實質監督？又如何替民眾把關？」

蔣萬安指出，未來在衛環委員會，自己會持續監督疫苗採購、施打進度，也希望疫苗採購調閱小組能夠實質運作，「唯有公開透明，才能讓民眾信任政府、齊心抗疫，抗疫成功之日也會盡快到來！」

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