看新城，話發展　科技、文化松江迎台商

記者趙禕/上海報導

中國大陸具備超級城市規模的上海市，已經將打造嘉定、青浦、松江、奉賢、南匯“五大新城”規劃建設做為接下來的城市發展重點，為了讓台商、台企掌握參與發展的機會，上海市台辦和上海市台灣同胞投資企業協會特別安排「看新城，話發展」系列參訪活動，邀請在上海台資企業的負責人和高階管理人員走訪五大新城所在各區，深入瞭解各區的發展規劃。第一站來到位在上海西南方的松江區。

上海市台辦主任鍾曉敏表示，建設五個新城是上海市重要戰略部署，松江新城是未來經濟發展的主動力和主引擎，承接國家戰略、服務國內循環、參與國際競爭的重要載體。松江有獨特的地理優勢和悠久的文化沉澱，有良好的營商環境，是台胞、台企重要的集聚區之一。台商走進新城，融入上海經濟發展新起點，期待台資企業能獲取更多合作空間。市台辦將和松江區委、區政府一起，加強市區兩級溝通協作，在台企台胞投資服務、人才政策支援等方面，聯動發力、提升實效，進一步吸引台企來松江投資，讓松江成為台胞宜居的熱門地區。



▲上海市台辦主任鍾曉敏。（圖／記者趙禕攝）

上海市松江區委書記程向民感謝台資企業過去為松江區發展所做的貢獻；他說：「海峽兩岸同胞當前正處在既充滿挑戰、又充滿機遇的時代，共建共享長三角G60科創走廊，前程遠大。」程向民表示，滬台兩地在產業合作、貿易合作方面做出了示範，面臨當前局勢的風浪，還要手攜手、肩併肩，使企業發展的更好，讓兩岸人民享受福祉。



▲上海市松江區委書記程向民。（圖／記者趙禕攝）

針對這次活動，上海市台灣同胞投資企業協會會長張簡珍表示，松江新城有明顯的戰略優勢和區位優勢，在大陸十四五規劃、長三角一體化發展戰略背景下，松江新城迎來新的發展機遇，也給廣大台商朋友帶來廣闊的合作空間和投資商機。上海市台協將積極引導在滬台商把握機遇，幫助在滬台企轉型升級，努力推動台資企業參與上海城市建設，取得高品質發展。



▲上海市台灣同胞投資企業協會會長張簡珍。（圖／記者趙禕攝）

9月26日下午，上海市台辦副主任王立新和數十位台商代表首先參觀了G60科創雲廊；這是一座由拉斐爾·維諾裡設計、松江區政府和臨港集團共同打造，集商務辦公、五星級酒店、美食餐飲、休閒娛樂及生活配套為一體的商業綜合體，既有高顏值外觀，又充滿了科技感。G60科創雲廊全長1.5公里，包括22幢80米高的建築，每棟樓的屋頂由鋁結構網狀屋蓋相連，上面貼了柔性薄膜太陽能電池元件可以發電供建築物使用。



▲充滿科技感又有高顏值外觀的G60科創雲廊。（圖／記者趙禕攝）

G60科創雲廊裡展示了許多企業設計研發的科技成果，有大陸努力推動的集成電路、生物醫藥、新能源汽車等產業情況之外，也有已經走在世界先進行列的太空工業成果。



▲上海市台辦副主任王立新和台商代表參觀G60科創雲廊。（圖／記者趙禕攝）

▼G60科創雲廊裡展示的科技成果。（圖／記者趙禕攝）

看過了先進的科技創新成果，一行人又來到松江區的重要文化代表廣富林遺址。廣富林遺址出土的文物最早可以上溯至距今6000年以前新石器時代的良渚文化，以及年代較近夏商時代的馬橋文化和春秋戰國時期的吳越文化，出土了大量陶器、玉器等文物，包含上海原住民和後來的漢人文化器物；遺址已經被列為大陸全國重點文物保護單位。

▲廣富林遺址已經被列為大陸全國重點文物保護單位。（圖／記者趙禕攝）

▲上海市台辦副主任王立新和台商代表參觀廣富林遺址。（圖／記者趙禕攝）

▼廣富林遺址出土了大量陶器等文物。（圖／記者趙禕攝）