　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

看新城，話發展　科技、文化松江迎台商

記者趙禕/上海報導

中國大陸具備超級城市規模的上海市，已經將打造嘉定、青浦、松江、奉賢、南匯“五大新城”規劃建設做為接下來的城市發展重點，為了讓台商、台企掌握參與發展的機會，上海市台辦和上海市台灣同胞投資企業協會特別安排「看新城，話發展」系列參訪活動，邀請在上海台資企業的負責人和高階管理人員走訪五大新城所在各區，深入瞭解各區的發展規劃。第一站來到位在上海西南方的松江區。

上海市台辦主任鍾曉敏表示，建設五個新城是上海市重要戰略部署，松江新城是未來經濟發展的主動力和主引擎，承接國家戰略、服務國內循環、參與國際競爭的重要載體。松江有獨特的地理優勢和悠久的文化沉澱，有良好的營商環境，是台胞、台企重要的集聚區之一。台商走進新城，融入上海經濟發展新起點，期待台資企業能獲取更多合作空間。市台辦將和松江區委、區政府一起，加強市區兩級溝通協作，在台企台胞投資服務、人才政策支援等方面，聯動發力、提升實效，進一步吸引台企來松江投資，讓松江成為台胞宜居的熱門地區。

▲▼上海市台辦主任鍾曉敏。（圖／記者趙禕攝）
▲上海市台辦主任鍾曉敏。（圖／記者趙禕攝）

上海市松江區委書記程向民感謝台資企業過去為松江區發展所做的貢獻；他說：「海峽兩岸同胞當前正處在既充滿挑戰、又充滿機遇的時代，共建共享長三角G60科創走廊，前程遠大。」程向民表示，滬台兩地在產業合作、貿易合作方面做出了示範，面臨當前局勢的風浪，還要手攜手、肩併肩，使企業發展的更好，讓兩岸人民享受福祉。

▲▼上海市松江區委書記程向民。（圖／記者趙禕攝）
▲上海市松江區委書記程向民。（圖／記者趙禕攝）

針對這次活動，上海市台灣同胞投資企業協會會長張簡珍表示，松江新城有明顯的戰略優勢和區位優勢，在大陸十四五規劃、長三角一體化發展戰略背景下，松江新城迎來新的發展機遇，也給廣大台商朋友帶來廣闊的合作空間和投資商機。上海市台協將積極引導在滬台商把握機遇，幫助在滬台企轉型升級，努力推動台資企業參與上海城市建設，取得高品質發展。

▲上海市台灣同胞投資企業協會會長張簡珍。（圖／記者趙禕攝）
▲上海市台灣同胞投資企業協會會長張簡珍。（圖／記者趙禕攝）

9月26日下午，上海市台辦副主任王立新和數十位台商代表首先參觀了G60科創雲廊；這是一座由拉斐爾·維諾裡設計、松江區政府和臨港集團共同打造，集商務辦公、五星級酒店、美食餐飲、休閒娛樂及生活配套為一體的商業綜合體，既有高顏值外觀，又充滿了科技感。G60科創雲廊全長1.5公里，包括22幢80米高的建築，每棟樓的屋頂由鋁結構網狀屋蓋相連，上面貼了柔性薄膜太陽能電池元件可以發電供建築物使用。

▲充滿科技感又有高顏值外觀的G60科創雲廊。（圖／記者趙禕攝）
▲充滿科技感又有高顏值外觀的G60科創雲廊。（圖／記者趙禕攝）

G60科創雲廊裡展示了許多企業設計研發的科技成果，有大陸努力推動的集成電路、生物醫藥、新能源汽車等產業情況之外，也有已經走在世界先進行列的太空工業成果。

▲▼上海市台辦副主任王立新和台商代表參觀G60科創雲廊。（圖／記者趙禕攝）
▲上海市台辦副主任王立新和台商代表參觀G60科創雲廊。（圖／記者趙禕攝）
▼G60科創雲廊裡展示的科技成果。（圖／記者趙禕攝）

▼G60科創雲廊裡展示的科技成果。（圖／記者趙禕攝）

看過了先進的科技創新成果，一行人又來到松江區的重要文化代表廣富林遺址。廣富林遺址出土的文物最早可以上溯至距今6000年以前新石器時代的良渚文化，以及年代較近夏商時代的馬橋文化和春秋戰國時期的吳越文化，出土了大量陶器、玉器等文物，包含上海原住民和後來的漢人文化器物；遺址已經被列為大陸全國重點文物保護單位。

▲▼廣富林遺址已經被列為大陸全國重點文物保護單位。（圖／記者趙禕攝）

▲廣富林遺址已經被列為大陸全國重點文物保護單位。（圖／記者趙禕攝）

▲▼▲上海市台辦副主任王立新和台商代表參觀廣富林遺址。（圖／記者趙禕攝）

▲上海市台辦副主任王立新和台商代表參觀廣富林遺址。（圖／記者趙禕攝）

▼廣富林遺址出土了大量陶器等文物。（圖／記者趙禕攝）

▲▼廣富林遺址出土了大量陶器等文物。（圖／記者趙禕攝）

►妙法！3分鐘讓衣服變平整

ET快訊
一圖看懂未來一週天氣　降雨熱區出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

看新城，話發展　科技、文化松江迎台商

14歲少女遭學姐體罰！深蹲150下「終身傷殘」…原因竟是一包零食

23歲嫩妹遭主管帶上摩鐵　3小時後身亡！舅舅崩潰：出社會才一個月

遊樂園男員工掀女遊客裙底偷拍！　園方竟回：下次免費招待一天

陸限電擴散十多省！台商重鎮昆山、蘇州停產5天「員工提早放十一」

大陸發布新疆人口發展白皮書　列數據駁斥「種族滅絕」指控

孟晚舟電子腳鐐戴了近3年！左腳踝留下「暗紅色瘀傷」

世界互聯網大會烏鎮峰會開幕　習近平：築牢「數位安全」屏障

新華社證實習近平收到朱立倫覆電　但「求同尊異」未出現在報導內

百人喪屍狂奔「瘋搶iPhone 13」擠爆百貨　內行人曝穩賺內幕

太有才！網路動漫宅對話改編成歌　正妹飆唱「www燦笑」網秒被圈粉

牽小孩上樓口袋不慎掉出5000塊　後方西裝男「6秒內」火速彎腰撿走

Faye現身「大嘻哈」再唱《Lydia》　掀回憶殺！青春又回來了啊～～

阿Ken狂撩Lara⋯ 裸上身秀肌肉　「我們可以結婚了」隔空親親放閃！

陳零九、邱鋒澤登「廣播金鐘」表演　《地球上最浪漫的一首歌》電台金曲

李政宰《魷魚遊戲》抽最難圖案　「跪舔椪糖」氣氛一秒微搞笑XD

三寶伯疑不想待轉「螃蟹式左切」 下秒與汽車擦撞...網：還闖紅燈！

小鬼展覽驚見「演藝圈2大咖男神」支援收銀！ 展覽倒數「峮峮來了」低調現身...

控賓士駕駛「比中指+惡意逼車」 車主無奈PO網：哪得罪你們？

三寶婦「切西瓜+跨雙黃線」迴轉 遭後車按喇叭...仍不看對向路況

看新城，話發展　科技、文化松江迎台商

14歲少女遭學姐體罰！深蹲150下「終身傷殘」…原因竟是一包零食

23歲嫩妹遭主管帶上摩鐵　3小時後身亡！舅舅崩潰：出社會才一個月

遊樂園男員工掀女遊客裙底偷拍！　園方竟回：下次免費招待一天

陸限電擴散十多省！台商重鎮昆山、蘇州停產5天「員工提早放十一」

大陸發布新疆人口發展白皮書　列數據駁斥「種族滅絕」指控

孟晚舟電子腳鐐戴了近3年！左腳踝留下「暗紅色瘀傷」

世界互聯網大會烏鎮峰會開幕　習近平：築牢「數位安全」屏障

新華社證實習近平收到朱立倫覆電　但「求同尊異」未出現在報導內

百人喪屍狂奔「瘋搶iPhone 13」擠爆百貨　內行人曝穩賺內幕

國師警告「22天水逆」來襲！六星逆行迎來破壞：問題一次爆發

外送訂單遭無預警取消！高雄男一看監視器氣炸：客服還不給退錢

台中市區「3房凶宅」月租14999元　房仲一句話等租客

看新城，話發展　科技、文化松江迎台商

瑞士同婚公投贊成票64%勝出　全球第30個彩虹國

台中男曝屍門口「案情大逆轉」　酒友屋主殺人嫌疑重大聲押了

《魷魚遊戲》姜曉厭世臉紅了！　IG粉絲「40萬→457萬」10天暴增10倍

台東東河南北差40公里　東河、泰源分隊廳舍啟用強化消防救災能量

炎亞綸訪男神紅到泰國…連2週泰推第一！網瘋謝「再生北木」留言變許願池

女星用168減肥「7天反胖3公斤」！　崩潰：是我還是體重機有問題

中和中正路一排「深V車頭燈」！ 西施辣照瘋傳...老司機：嫂子很火

大陸熱門新聞

23歲嫩妹遭主管帶上摩鐵　3小時後身亡

14歲少女遭學姐體罰！深蹲150下終身傷殘

17歲高中生當爸　養3年才知不是親生

最正農村女教師真面目現形　網怒轟：真美但吐了

遊樂園員工掀裙底偷拍！園方回應她氣炸

陸限電擴散多省！台商重鎮昆山停產5天

超兇口罩人妻爆紅！直播脫罩撞臉AV天后

看新城，話發展　台商走進松江

北京環球開幕才一周　爆員工偷拍女遊客裙底

12歲女童偷撿回收賣錢！員警聽原因鼻酸

18歲跨欄美少女神似IU　顏值爆表萬人暴動

女研究生傳遭性侵輕生！校方調查結果逆轉

陸加碼限電　廣東啟動企業「開三停四」

騎士撞車猛烈噴飛！生殖器2粒蛋噴出掉地上

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

尼斯湖水怪最新畫面曝光！露營男空拍「清晰身影」嚇傻

男友是台積電工程師！　蔡尚樺甜讚：沒遇過更帥的

賀軍翔道歉！「第三胎確定是兒子再生」惹怒陸網

植物人爸爸病逝　蕾菈慟道別：已經沒病痛

情侶吵架！她怒丟手機「砸死男友」

工程師命喪5星飯店！還原奪命前40分鐘

仙氣女星拉小提琴「2側肩帶滑下」！衣服掉到胸口

五倍券1:1變現金　內行爆穩賺內幕超暗黑

全聯最新中獎發票名單出爐

「最容易寵壞男友」的星座女TOP3

受不了湯唯《色戒》床戲來真的　前任給2選擇結局曝

女上酒吧5分鐘路程遇襲亡　震驚英國

12歲爆紅！大咖女星慘遭「3男綁架深山性侵」

iPhone 13掃實聯制超麻煩！鄉民激推這功能

混血網紅「上圍漲到L」巨到驚人

更多

最夯影音

更多
太有才！網路動漫宅對話改編成歌　正妹飆唱「www燦笑」網秒被圈粉

太有才！網路動漫宅對話改編成歌　正妹飆唱「www燦笑」網秒被圈粉
牽小孩上樓口袋不慎掉出5000塊　後方西裝男「6秒內」火速彎腰撿走

牽小孩上樓口袋不慎掉出5000塊　後方西裝男「6秒內」火速彎腰撿走

Faye現身「大嘻哈」再唱《Lydia》　掀回憶殺！青春又回來了啊～～

Faye現身「大嘻哈」再唱《Lydia》　掀回憶殺！青春又回來了啊～～

阿Ken狂撩Lara⋯ 裸上身秀肌肉　「我們可以結婚了」隔空親親放閃！

阿Ken狂撩Lara⋯ 裸上身秀肌肉　「我們可以結婚了」隔空親親放閃！

陳零九、邱鋒澤登「廣播金鐘」表演　《地球上最浪漫的一首歌》電台金曲

陳零九、邱鋒澤登「廣播金鐘」表演　《地球上最浪漫的一首歌》電台金曲

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面