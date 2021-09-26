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外送員騎車過彎自摔　頭部重創滿地血送醫不治...酒測值超嚇人

▲哈姓外送員過彎後自摔重創頭部。（圖／大園警分局提供）

▲哈姓外送員過彎後自摔重創頭部。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

美食外送員38歲哈姓男子，25日23時許酒後騎乘機車行經大園區中興路二段238號對面時，疑因轉彎車速過快不慎自摔重擊頭部，哈男頭戴安全帽俯臥於馬路上並留下一灘血，經送醫後仍不治，機車則滑行前方數10公尺。哈男經抽血換算酒測值每升高達1.5毫克，詳細肇事原因已報請檢察官相驗釐清。

▲馬路上流了一灘血，機車則滑行數10公尺遠。（圖／大園警分局提供）

▲馬路上流了一灘血，機車則滑行數10公尺遠。（圖／大園警分局提供）

網友貼文臉書社團，指稱青埔往大竹中興路嚴重車禍，外送員沒呼吸心跳滿地是血；網友則回，「外送員都搶快」、「好可怕！外送員是高風險工作」、「命還是比較重要的」、「那個十字路很大條」、「應安裝測速照相機」。

▲▼機車撞得面目前全非。（圖／大園警分局提供）

▲▼機車撞得面目前全非。（圖／大園警分局提供）

▲▼機車撞得面目前全非。（圖／大園警分局提供）

警方調查，哈姓男子在昨日23時許，騎乘機車沿中興路二段往內定十三街方向行駛，行經大園區中興路二段238號對面時，不慎自摔撞擊頭部，經送醫後不治。警方獲報到場處理，機車騎士經抽血換算酒測值，每公升達1.50毫克，詳細肇事原因已報請檢察官相驗釐清。警方也呼籲：愛惜生命，請民眾切勿酒後駕車。

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