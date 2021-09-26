醫院特設「夜間魚刺門診」超多苦主排隊　直擊照曝光網友笑翻

▲醫院設「夜間魚刺門診」超多人排隊。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

從小到大，一定有不少人有吃魚不小心卡到魚刺的經驗，魚刺這類尖銳性異物若卡在食道，久置未儘早取出的話，將導致食道周圍炎症、膿瘍。沒想到，大陸有醫院為此特別加開「夜間魚刺門診」，照片曝光隨即引起廣大網友熱議，甚至一度登上微博熱搜排行榜。

日前，大陸一張「門診照片」在網路上瘋傳，畫面顯示，大陸某醫院特別設置「夜間魚刺門診」，英文名還特別寫著「Fishbone clinic」。由此可見，有不少民眾應該常在晚餐的時候，因為喉嚨卡了魚刺，大半夜前往醫院求診，因此才特別設置門診因應需求。

照片曝光後，網友全笑翻了直呼，「估計這個地方盛產魚，喜歡吃魚的人很多，所以還有這種門診吧」、「竟然有這種門診，那以後吃魚卡主就不怕了」、「好傢夥，原來卡魚刺不是我一個人」、「這門診的名字不止有億點點的貼心啊」。

不過也有網友直言，「不要小看這個門診，我看過，排隊的人相當多，花了我400多元（約新臺幣1800元），其實很貴的」、「真的有，我去過，還特地和耳鼻喉科分開，排隊的人超多，那天我是跟我爸一起去的，2人一起排隊，都要拔」、「我之前吃晚飯卡魚刺去有口腔科24小時急診的醫院，發現外面排了一大廳的卡魚刺患者，搞個夜間魚刺門診非常符合現實需求」。

還有知情網友解釋，不少民眾被魚刺卡到後不知道該看哪一科，所以醫院才會特別多出「魚刺門診」，目前包括杭州、成都及南京在內的醫院，都已陸續設置魚刺門診，方便民眾看診。