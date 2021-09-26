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球滾出害人摔車！他10萬想「甩給國賠」　網轟：沒討80萬根本佛心

▲▼投籃,籃框,籃球架。（圖／pakutaso）

▲籃球滾出去發生意外，結果怪給場地。非當事人。（示意圖／pakutaso）

記者黃可昀／綜合報導

打籃球不小心滾出球場害人跌倒，這筆帳該算誰的？一名男大生半年前和家人去打籃球，結果球不小心滾到馬路上，害一名騎車的婦人摔車撞到頭，對方要求10萬賠償，他則認為應該要找政府討，「籃球場沒有設置石階擋住，導致球滾出去 ，算是政府的疏失，對方應該申請國賠吧？」

原PO在Dcard表示，事發於半年前，他和家人到區公所建造的這座籃球場打球，期間籃球不小心從門口滾出去，直接滾到馬路上來不及撿，害一名路過的婦人摔車且頭部著地，住了3天加護病房、住院14天，後續還有療程費用得支付，加上車錢、精神賠償、工作損失等等，婦人家屬要求共10萬元賠償金。

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原PO認為，籃球滾出場外是因為「公所設計籃球場問題」，門口沒有設置一個小石階擋住，籃球很容易就滾到馬路上，所以自認沒有責任，不願意花10萬和解，目前婦人家屬堅持要他賠錢，他求助無門十分焦急，「打個球就負債10萬，我該怎麼辦？」

▲▼籃球滾出害人摔車，竟想甩給國賠。（圖／翻攝自Dcard）

▲網友說對方求償10萬已經超佛心。（圖／翻攝自Dcard）

網友幾乎一面倒指出，這件事很明顯責任就在原PO，對方求償10萬元非常合理，「沒有天天在跟你國賠的啦，打籃球本來就要自己注意了，球滾走就要馬上追」、「明知道球可能滾出去⋯⋯出事才要國賠，嘴臉難看」、「你完全想甩鍋啊，即使政府球場設計有問題，但球是你打的，你不可能完全沒責任」、「對方如果住加護病房3天，又住院14天，這金額根本佛心的了。」

針對求償10萬的部分，許多網友都說這數字簡直太佛心，還有人細算這件事如果要「天價求償」的話，光是住院、自費藥品、看護費用可能就10萬，後續療程、復健、藥品共50萬，精神賠償30萬、工作損失5萬、車錢1萬，「加一加沒有個8、90萬就跟你沒完」。

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