文化興市，藝術建城　2021上海城市空間藝術季開幕

記者趙禕/上海報導

「城市，讓生活更美好」！

一場以「15分社區生活圈—人民城市」為主題、為期兩個多月的2021年上海城市空間藝術季活動9月25日開幕，今年藝術季活動的主題是「15分鐘社區生活圈─人民城市」，將以實景展示「15分鐘社區生活圈─人民城市」，並且直接在全上海市21個基層社區為展場，讓民眾可以就近體驗參與活動。

▲▼上海城市空間藝術季活動今天在悠揚的樂聲和歌聲中拉開幃幕。（圖／記者趙禕攝）



上海城市空間藝術季活動以「城市藝術化，藝術生活化」為目標，從2015年起已經舉辦了三屆；本屆空間藝術季將從今天開始持續到11月30日。開幕儀式在主題演繹展展場，位在上海市長寧區新華街道裡的上生新所舉辦，這裡將全面介紹15分鐘社區生活圈的理念和上海實踐、國內外案例；另外在包括曹楊街道、靜安臨汾、長寧虹橋、臨港申港、嘉定菊園等多個社區等涵蓋全上海市14個區的21個社區將舉辦15分鐘社區生活圈樣本展，將以社區空間為展場，邀請市民實景體驗社區服務、參與社區營造，通過參與其中成為展覽的一部分。

▲上海城市空間藝術季活動主題演繹展展場位在長寧區的上生新所。（圖／記者趙禕攝）

15分鐘社區生活圈的主要理念就是：社區要宜居、宜業、宜遊、宜學、宜養，實現幼有善育、學有優教、勞有厚得、病有良醫、老有頤養、住有宜居、弱有眾扶。同時也是市民在住所周邊15分鐘路程上的美好願景；而美好生活的本源就是：便利、安全、綠色、健康、舒適、友好。

本屆城市空間藝術季活動主題演繹展所在的長寧區上生新所，上個世紀曾經是哥倫比亞鄉村俱樂部和孫科別墅，後來又新增了生物製品研究所，融合了美國鄉村、西班牙風格和現代簡約風，已經是上海知名的網紅打卡地；這裡實現了從「車間工廠」向「生活秀場」的轉變，生產、生活、生態融合，白領上班、街坊遛娃、週末休閒，多樣的人群各有所樂、各得其所。



▲融合了美國鄉村、西班牙風格和現代簡約風的上生新所。（圖／記者趙禕攝）

今年做為城市空間藝術季活動的社區展場有著多彩多姿、風情萬種的不同風格；例如譽滿全球的浦東新區陸家嘴社區，除了有著名的上海地標建築三件套：上海中心大廈、環球金融中心和金茂大廈，還有百變的藝術作品和豐富的展期活動。



▲上海著名地標：上海中心大廈、環球金融中心、金茂大廈和東方明珠電視塔。（圖／記者趙禕攝）

打造鄉村生活圈典範的青浦區重固鎮章堰村，透過社區活動中心的日常活動安排，讓人看到傳承中國敬老文化的傳統美德。即使在地方較大、人口較少的鄉村環境裡，一樣做到讓村民在步行15分鐘的範圍裡享受到「衣食住行、文教體衛」等基本服務。



▲青浦區重固鎮章堰村透過社區活動中心的日常活動，讓人看到傳承中國敬老文化的傳統美德。（圖／記者趙禕攝）

此外還有上海最具國際氣質的長寧區虹橋社區。在這裡的黃金城道步行街，兩側社區裡居住了來自全球幾十個國家的居民；他們匯聚了不同國家、不同文化、不同人種的智慧，在這裡建起共用的市民中心、驛站，趣味的城市傢俱，共同打造這裡溫情的空間和活力的生活。



▲上海最具國際氣質的長寧區虹橋社區黃金城道步行街。（圖／記者趙禕攝）

其他還有靜安臨汾、長寧虹橋、浦東陸家嘴、徐匯田林、黃浦瑞金、楊浦四平、虹口多倫、閔行梅隴、寶山多個社區、臨港申港、嘉定菊園、松江九裡亭、浦東海沈、青浦章堰等眾多社區展場。城市空間藝術季活動期待有更多人的熱情參與。