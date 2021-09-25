　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

文化興市，藝術建城　2021上海城市空間藝術季開幕

記者趙禕/上海報導

「城市，讓生活更美好」！
一場以「15分社區生活圈—人民城市」為主題、為期兩個多月的2021年上海城市空間藝術季活動9月25日開幕，今年藝術季活動的主題是「15分鐘社區生活圈─人民城市」，將以實景展示「15分鐘社區生活圈─人民城市」，並且直接在全上海市21個基層社區為展場，讓民眾可以就近體驗參與活動。

▲▼上海城市空間藝術季活動今天在悠揚的樂聲和歌聲中拉開幃幕。（圖／記者趙禕攝）

▲▼上海城市空間藝術季活動今天在悠揚的樂聲和歌聲中拉開幃幕。（圖／記者趙禕攝）

▲▼上海城市空間藝術季活動今天在悠揚的樂聲和歌聲中拉開幃幕。（圖／記者趙禕攝）
上海城市空間藝術季活動以「城市藝術化，藝術生活化」為目標，從2015年起已經舉辦了三屆；本屆空間藝術季將從今天開始持續到11月30日。開幕儀式在主題演繹展展場，位在上海市長寧區新華街道裡的上生新所舉辦，這裡將全面介紹15分鐘社區生活圈的理念和上海實踐、國內外案例；另外在包括曹楊街道、靜安臨汾、長寧虹橋、臨港申港、嘉定菊園等多個社區等涵蓋全上海市14個區的21個社區將舉辦15分鐘社區生活圈樣本展，將以社區空間為展場，邀請市民實景體驗社區服務、參與社區營造，通過參與其中成為展覽的一部分。

▲上海城市空間藝術季活動主題演繹展展場位在長寧區的上生新所。（圖／記者趙禕攝）

▲上海城市空間藝術季活動主題演繹展展場位在長寧區的上生新所。（圖／記者趙禕攝）
15分鐘社區生活圈的主要理念就是：社區要宜居、宜業、宜遊、宜學、宜養，實現幼有善育、學有優教、勞有厚得、病有良醫、老有頤養、住有宜居、弱有眾扶。同時也是市民在住所周邊15分鐘路程上的美好願景；而美好生活的本源就是：便利、安全、綠色、健康、舒適、友好。
本屆城市空間藝術季活動主題演繹展所在的長寧區上生新所，上個世紀曾經是哥倫比亞鄉村俱樂部和孫科別墅，後來又新增了生物製品研究所，融合了美國鄉村、西班牙風格和現代簡約風，已經是上海知名的網紅打卡地；這裡實現了從「車間工廠」向「生活秀場」的轉變，生產、生活、生態融合，白領上班、街坊遛娃、週末休閒，多樣的人群各有所樂、各得其所。

▲融合了美國鄉村、西班牙風格和現代簡約風的上生新所。（圖／記者趙禕攝）
▲融合了美國鄉村、西班牙風格和現代簡約風的上生新所。（圖／記者趙禕攝）
今年做為城市空間藝術季活動的社區展場有著多彩多姿、風情萬種的不同風格；例如譽滿全球的浦東新區陸家嘴社區，除了有著名的上海地標建築三件套：上海中心大廈、環球金融中心和金茂大廈，還有百變的藝術作品和豐富的展期活動。

▲上海著名地標：上海中心大廈、環球金融中心、金茂大廈和東方明珠電視塔。（圖／記者趙禕攝）
▲上海著名地標：上海中心大廈、環球金融中心、金茂大廈和東方明珠電視塔。（圖／記者趙禕攝）
打造鄉村生活圈典範的青浦區重固鎮章堰村，透過社區活動中心的日常活動安排，讓人看到傳承中國敬老文化的傳統美德。即使在地方較大、人口較少的鄉村環境裡，一樣做到讓村民在步行15分鐘的範圍裡享受到「衣食住行、文教體衛」等基本服務。

▲青浦區重固鎮章堰村透過社區活動中心的日常活動，讓人看到傳承中國敬老文化的傳統美德。（圖／記者趙禕攝）
▲青浦區重固鎮章堰村透過社區活動中心的日常活動，讓人看到傳承中國敬老文化的傳統美德。（圖／記者趙禕攝）

此外還有上海最具國際氣質的長寧區虹橋社區。在這裡的黃金城道步行街，兩側社區裡居住了來自全球幾十個國家的居民；他們匯聚了不同國家、不同文化、不同人種的智慧，在這裡建起共用的市民中心、驛站，趣味的城市傢俱，共同打造這裡溫情的空間和活力的生活。

▲上海最具國際氣質的長寧區虹橋社區黃金城道步行街。（圖／記者趙禕攝）
▲上海最具國際氣質的長寧區虹橋社區黃金城道步行街。（圖／記者趙禕攝）

其他還有靜安臨汾、長寧虹橋、浦東陸家嘴、徐匯田林、黃浦瑞金、楊浦四平、虹口多倫、閔行梅隴、寶山多個社區、臨港申港、嘉定菊園、松江九裡亭、浦東海沈、青浦章堰等眾多社區展場。城市空間藝術季活動期待有更多人的熱情參與。

►終極「美齒」秘訣來了！

ET快訊
7旬翁新婚一個月「嗨到猝死」！子女辦完後事把繼母告上法院
嫌老婆2萬元月子餐太貴！他偷退訂還嗆「自以為大小姐」
瑞芳象鼻岩1人渡海一半「繩索斷裂」落海亡　6釣客受困終於獲救
快訊／第56屆廣播金鐘獎完整得獎名單出爐！
黑澀會美眉李又汝脫了！火辣比基尼炸出雙球
快訊／張亞中「恐怖票數」曝光　有望續攻台北、高雄市長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

文化興市，藝術建城　2021上海城市空間藝術季開幕

12歲女童偷偷撿回收賣錢！員警聽「背後原因」鼻酸：媽媽騙了她

朱立倫承諾「國民黨不會變小綠」　大陸學者：可惜沒強調這4個字

快訊／孟晚舟包機抵達深圳　現場揮國旗、紅地毯、紅布條接機

女研究生傳遭性侵輕生！校方一查「曝驚人真相」：剛入學不久

孟晚舟獲釋今晚抵深圳　陸外交部再批美：針對中國公民政治迫害

We愛短片大賽台灣動畫《河豚》奪金！導演黃秉安：這是一趟療癒之旅

情書　用真誠的愛跨越言語和文字的鴻溝

第五屆We愛兩岸青年短片大賽台灣導演奪金！王令麟期許兩岸因「We愛」更美好

「愛」不是只能用說的　We愛短片大賽「情書」奪魁

交流道「無視大車」不打燈強切入　三寶下場曝！網喊：沒有讓我失望

悠哉阿伯路中央「慢慢騎車」看風景 後方駕駛撞上傻眼...畫面引網論戰

男超車不爽被叭...惡意逼車擋路　下車「安娜」！騎士女友嚇：別吵架

修電鋸換墊片250元...阿伯嫌貴　老闆玩笑「吃掉免錢」他秒吞下

月球別跑啊！中秋節模型「罷工」　馬路上失控狂滾...陸2男賣力猛追

陳零九、邱鋒澤登「廣播金鐘」表演　《地球上最浪漫的一首歌》電台金曲

邵雨薇穩交吳慷仁曝「20歲時想生棒球隊」　連俞涵「10歲就決定不生」：不會讓步的！

報關業遭嚴查2000↑包裹堆成山　業者不滿怒訴：購買人才是破口

曹格愛女Grace 11歲超正模樣曝！　「招牌包子臉消失」羞笑變少女

屈中恆突冒「在座的各位都是垃圾」　嚇到吳怡霈..他趕緊解釋

文化興市，藝術建城　2021上海城市空間藝術季開幕

12歲女童偷偷撿回收賣錢！員警聽「背後原因」鼻酸：媽媽騙了她

朱立倫承諾「國民黨不會變小綠」　大陸學者：可惜沒強調這4個字

快訊／孟晚舟包機抵達深圳　現場揮國旗、紅地毯、紅布條接機

女研究生傳遭性侵輕生！校方一查「曝驚人真相」：剛入學不久

孟晚舟獲釋今晚抵深圳　陸外交部再批美：針對中國公民政治迫害

We愛短片大賽台灣動畫《河豚》奪金！導演黃秉安：這是一趟療癒之旅

情書　用真誠的愛跨越言語和文字的鴻溝

第五屆We愛兩岸青年短片大賽台灣導演奪金！王令麟期許兩岸因「We愛」更美好

「愛」不是只能用說的　We愛短片大賽「情書」奪魁

高雄楠梓深夜兇殺影曝！2外籍移工拿剪刀追殺同鄉　剪刀刺胸湧血瀑

解放軍電戰機「殲-16D」珠海航展亮相　外媒認證F-35剋星

小鬼黃鴻升展覽倒數「峮峮來了」　低調現身...盯著牆上畫作惹心疼

快訊／高雄深夜當街鬥毆！1男遭一路追殺　多處穿刺傷急救

家長拒繳學費！19歲女大生轟「40萬看清父母」：你們太自私

《鬼滅之刃2》開播日確定！10月驚喜放送《無限列車》7集電視版+新畫面

張亞中「恐怖票數」3大主力來源　與韓國瑜產生神秘連結

安心亞黑色馬甲「炸飽滿北半球」！　加碼小蠻腰辣翻…男粉噴鼻血

臉書「彰化人大小事」無預警滅團！管理員傻眼：不知犯了什麼錯

松崎敏葵「產後漲到L」上圍巨到驚人！　無奈被酸爆：真的沒修

男子耳朵長蘑菇？崩潰痛又癢　醫生一看驚見「孢子樹海」

大陸熱門新聞

最正農村女教師真面目現形　網怒轟：真美但吐了

17歲高中生當爸　養3年才知不是親生

女研究生傳遭性侵輕生！校方調查結果逆轉

即／孟晚舟抵深圳　現場紅地毯迎接

12歲女童偷撿回收賣錢！員警聽原因鼻酸

18歲跨欄美少女神似IU　顏值爆表萬人暴動

朱立倫承諾「國民黨不會變小綠」　大陸學者：可惜沒強調這4個字

拿到iPhone 13嗨過頭　開箱手滑全碎了

2021上海城市空間藝術季開幕

2歲女童偷吃一口媽媽「巧克力」命危　慘烈病況曝

騎士撞車猛烈噴飛！生殖器2粒蛋噴出掉地上

8歲童吃零食　20分鐘後眼球溶解

3歲女童被鎖車內！中秋節當天活活悶死

女被藏屍壁櫥　房客伴屍2個月才發現

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

全聯最新中獎發票名單出爐

屈中恆頒獎一半...突喊：在座各位都是垃圾　吳怡霈嚇傻

工程師命喪5星飯店！還原奪命前40分鐘

最正農村女教師真面目現形　網怒轟：真美但吐了

女友貼心幫叫晚餐！外送員看地址傻眼

17歲高中生當爸　養3年才知不是親生

女研究生傳遭性侵輕生！校方調查結果逆轉

《與惡》排第二！「最強台劇」網答案超一致

7旬翁新婚「嗨到猝死」！子女一聽告繼母

快訊／第56屆廣播金鐘獎完整得獎名單出爐！

快訊／張亞中「恐怖票數」曝光　有望續攻台北、高雄市長

澎恰恰「棄連千毅」改上她直播！

7-11最新中獎發票名單出爐

載女兒險遭外送員擊落！台中爸按喇叭被嗆

台糖夫妻想買高雄房　「1問題」惹哭北部人

更多

最夯影音

更多
交流道「無視大車」不打燈強切入　三寶下場曝！網喊：沒有讓我失望

交流道「無視大車」不打燈強切入　三寶下場曝！網喊：沒有讓我失望
悠哉阿伯路中央「慢慢騎車」看風景 後方駕駛撞上傻眼...畫面引網論戰

悠哉阿伯路中央「慢慢騎車」看風景 後方駕駛撞上傻眼...畫面引網論戰

男超車不爽被叭...惡意逼車擋路　下車「安娜」！騎士女友嚇：別吵架

男超車不爽被叭...惡意逼車擋路　下車「安娜」！騎士女友嚇：別吵架

修電鋸換墊片250元...阿伯嫌貴　老闆玩笑「吃掉免錢」他秒吞下

修電鋸換墊片250元...阿伯嫌貴　老闆玩笑「吃掉免錢」他秒吞下

月球別跑啊！中秋節模型「罷工」　馬路上失控狂滾...陸2男賣力猛追

月球別跑啊！中秋節模型「罷工」　馬路上失控狂滾...陸2男賣力猛追

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面