餐廳訂位「友人堅持晚半小時」　跳針對話曝！網噴火：立刻絕交

▲朋友硬要晚半小時到，原PO氣炸！（示意圖／與新聞無關／記者李佳蓉攝）

網搜小組／劉維榛報導

遇到沒有時間觀念的人，怎麼解？一名男網友抱怨，不管是訂11點半或12點半的餐廳，友人都回答會晚半小時到，還不強調「一定會遲到啊」的壞習慣，讓原PO崩潰又抓狂。對話曝光後，瞬間引爆千人臭罵，「這種朋友可以絕交了吧！」

一名男網友在臉書《爆廢公社公開版》表示，日前與友人約吃飯，傳訊詢問「訂中午11：30好嗎？」結果朋友秒答應，卻多補了一句「我12點左右到」，原PO當下沒多想，又問「那訂12：30？你忙完過來！」

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傻眼的是，友人彷彿跳針般，又奇葩回應「好啊，我1點多在過去！」當下，原PO理智線秒斷裂回嗆，「不是啊～你晚到就訂晚一點就好，靠X我訂多晚，你都晚半小時到幹嘛？」

友人解釋，「我一定會遲到啊，還是你訂1點，然後12：30過去，我們1點會合？」荒謬的理由一出，原PO再次被友人的神邏輯給氣炸，納悶回應「那我訂12點，你當我訂11：30可以？」殊不知友人又回，「你訂完來找我，我們一起過去也可以。」

看著雞同鴨講的對話，讓原PO不禁翻白眼直呼，「有人可以比我朋友難約？」文章曝光後，瞬間引發千人朝聖，表示也看了火冒三丈。

▲對話曝光，友人神邏輯讓人傻眼！（圖／翻攝爆廢公社公開版）

留言包括，「我會說你他X自己訂，然後吃完提前半小時離開，給他付錢」、「不懂一定要會遲到是什麼概念？看了有點上火....原PO脾氣真好」、「他的第二句話我就會直接封鎖他了」、「約11：30吧～你12：30再過去」、「所謂難約，是在形容一個人常常約不出門，而你這個朋友並不是難約，單純是個沒有時間觀念+視遲到為正常的G掰人而已」、「這種朋友可以絕交了吧」。

▼一票網友比原PO還生氣！（圖／翻攝爆廢公社公開版）

