人夫傳訊女同事：想愛愛看粉嫩X頭！癌妻崩潰提告　結局逆轉

▲人妻發現，丈夫傳送鹹濕訊息給女同事，提告求償30萬。（示意圖／免費圖庫123RF）

記者陳羿妏／綜合報導

高雄一名高姓人夫傳送「讓我看妳粉嫩的奶奶頭」、「想跟妳做愛」等多則鹹濕訊息給阮姓女同事，而其妻子看到後相當氣憤，決定提告阮女，求償30萬元。然而，阮女辯稱，高妻提出的對話紀錄均是高男酒後亂打電話騷擾他人，其他同事也曾遇過。對此，橋頭簡易庭勘驗相關事證後，發現阮女回覆態度消極，故不採信高妻主張，判阮女免賠，可上訴。

高妻主張，丈夫與阮女是便當店同事，而阮女明知丈夫為已婚身分，仍於今年與丈夫交往，傳送鹹濕訊息，嚴重侵害她的配偶權，讓罹癌的她受有嚴重精神痛苦，故向阮女求償30萬元精神撫慰金。

阮女辯稱，她與高男並無任何不當行為，高妻提出的對話都是高男喝醉後到處打電話、傳訊息騷擾別人，其他同事也曾遇過這樣的情況，因此聲請駁回。

法官勘驗對話紀錄，發現高男傳送「你吃腰果咬一口另一口餵我吃、我約妳上樓妳也來了，還讓我看到妳粉嫩的奶奶頭，開心」、「我好想你喔」、「我真的很愛你」、「每天只要見不到你我就很害怕你會不見了」、「我真的不能沒有你」、「我在家裡想的都是你」「其實我真的想跟妳做愛，可是我又怕妳會認為我只是想得到妳而已」等訊息，而阮女僅傳送過「到家了」、「我到家了」、「你不要想太多」、「不要」等語，由此可見，雙方的訊息幾乎無交集，且未見阮女對高男有承認、肯定或附和之意，反而態度消極，因此無從認定阮女與高男間有曖昧互動，故最終判阮女免賠，全案仍可上訴。