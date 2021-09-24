快訊／台中明道高中打BNT　高一男右手「突癱」無法舉起急送醫

▲台中明道高中一名學生打完BNT後，右手無法抬起送醫。（接種示意圖非當事人／ETtoday資料照）

記者鄧木卿／台中報導

台中市明道中學技術高中部有上千名學生陸續施打BNT，下午1點15分時，1名高一男生突然發現右手舉不起來，經現場醫師評估，緊急送往中山附醫治療，目前施打學生共有3160人，2人送醫，昨天的已出院；另慈明高中有1443人施打，昨天和今天各有12人送醫，其中1名女學生原本小腿僵硬、右手痙孿，經送中國附醫，目前症狀已改善，但還住院觀察。

慈明高中昨天和今天共有1443名學生施打BNT疫苗，施打率92%，現場有賢德醫院醫護人員和志工協助，昨天有5名學生出現頭暈、胸悶、頭痛、想吐等情形，送醫後都已出院，今天仍有7人身體不適送醫，其中一名高一女學生出現小腿僵硬及右手痙孿，經送中國附醫，目前症狀已改善，但尚未出院。

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明道中學昨天進行高中部學生施打，人數有1943人，1人出現不適，送往中山附醫後已出院，有752人請疫苗假；今天換成技術高中部學生施打，下午1點15分時，一名高一男生突然出現右手舉不起來的現象，已送中山附醫救治，家長也趕去醫院。

明道副校長林雯琪說，早在秋節連假前就向家長和學生宣導，注射前一晚，要睡飽，正常飲食，不用緊張，打完後，避免激烈運動、多喝水，此外，現場除了20名醫護人員之外，還有15名志工在留觀區安撫學生情緒，所以送醫人數才只有個位數。