蘇貞昌嘆疫苗「蔡總統用盡了命在催」：外媒都報導台灣奇蹟

▲行政院長蘇貞昌表示，蔡總統用盡了命在催疫苗。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者柯沛辰／綜合報導

行政院長蘇貞昌23日赴立院報告紓困5.0。無黨籍立委高金素梅質詢，政府宣稱買了很多疫苗，可是台灣卻一直處在缺疫苗的狀態，尤其是青壯年人口遙遙無期，很多人連第一劑都還沒打到。蘇貞昌回應，「蔡總統說自己從未欠錢趕3點半，只有對催疫苗很用力，用盡了命在催」。

蘇貞昌表示，政府持續努力催疫苗，而且台灣疫情控制是世界最好，外國媒體都報導台灣是奇蹟，「不是我自己在講」。不過，高金素梅不以為然，接著回應蘇揆「去看看世界，好好反省自己」。

高金素梅提出數據，各國施打2劑疫苗的覆蓋率，截至9月20日，新加坡77％、英國65％、美國54％、南韓42％，台灣卻僅6.6％，連新加坡的十分之一都不到。

高金素梅指出，目前全台75歲以上長者，打完2劑的比例不到1％，還有30到50歲的青壯年等不到疫苗，然而中央和地方官員卻有65％打完第二劑，民眾應作何感想？

▲立委高金素梅質詢，提出各國2劑覆蓋率數據。（資料照／記者屠惠剛攝）

對此，蘇貞昌解釋，第二類疫苗施打對象20多萬人中，打完2劑的官員多是地方前線人員，中央官員僅佔1700多人，如此詮釋數字是扭曲、倒果為因。

不過，他也坦言，台灣買了很多疫苗還沒進來，政府也是非常著急，但疫苗是賣方市場，世界各國都在搶，有的國家已經開始打第三劑，有的則連第一劑都還沒有，現在政府一直在催貨，希望盡快提高國內疫苗覆蓋率。

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