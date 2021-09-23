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「從上任總統就在準備加入CPTPP」　蔡英文推特尋求日本支持

▲▼總統蔡英文以全日文發文，對於台灣申請加入CPTPP一事，向日本尋求支持。（圖／蔡英文推特）

▲總統蔡英文以全日文發文，對於台灣申請加入CPTPP一事，向日本尋求支持。（圖／蔡英文推特）

記者陶本和／台北報導

台灣22日正式申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。總統蔡英文23日透過推特表示，她自擔任總統以來，一直在準備加入這個高標準的貿易協定，願意接受所有規範，她也希望日本的朋友可以支持這項努力。

蔡英文下午以日文在推特發文，強調台灣昨天正式申請加入CPTPP，而她自從擔任總統以來，就一直在準備這項具高標準的貿易協定，台灣願意接受所有規範，且願意加入TPP，她希望日本朋友可以支持這項努力。

在日方的態度上，日本外務大臣茂木敏充也表達歡迎，強調台灣是日本極為重要的夥伴，共享自由、民主、基本人權、法治等基本價值，經濟關係密切。

茂木敏充表示，他們知道這段時間以來，台灣為了申請加入CPTPP，作出了各種努力，日本方面歡迎台灣提出入會申請。

不過，茂木敏充也表示，CPTPP在市場准入和法規都有相當高的標準與要求，對於已經申請加入的國家和台灣等經濟體是否做好準備，可以滿足CPTPP的要求，有必要確實地加以判斷。

此外，現任日本眾議員、前外務副大臣，同時也是自民黨總裁競選人河野太郎陣營的核心要角鈴木馨祐，23日透過推特表示，具有經濟規模的台灣，加入TPP對TPP的存在意義、戰略價值來說，將是極其重大的一步，「我從心底歡迎，我很感動，因為是我在擔任外務副大臣期間所努力的」。

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