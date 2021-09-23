　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／大雷雨狂轟8縣市！12縣市大雨特報　「警戒區域」出爐

▲▼大雨,下雨,雨天,天氣,豪大雨特報,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,通勤,豪雨特報,颱風外圍環流,西南氣流,鋒面,行人,撐傘,雨傘,路人,過馬路。（圖／記者李毓康攝）

▲部分縣市有午後雷雨。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

今日中午過後受到熱對流發展影響，部分縣市有午後雷陣雨，且伴隨短時強降雨、雷擊強陣風等劇烈天氣，中央氣象局發布大雨特報及大雷雨即時訊息，提醒部分縣市小心防範。

氣象局針對「苗栗縣、臺中市」發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時45分止、針對「高雄市、屏東縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時30分止、針對「雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市」發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時30分止。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲熱對流旺盛8縣市迎大雷雨。（圖／氣象局）

▲熱對流旺盛8縣市迎大雷雨。（圖／氣象局）

氣象局表示，午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，今(23)日桃園至嘉義、宜花山區及南投、南部地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

▲▼氣象局發布大雨特報。（圖／氣象局）

▲▼氣象局發布大雨特報。（圖／氣象局）

▲▼氣象局發布大雨特報。（圖／氣象局）

大雷雨警戒區域

栗縣 卓蘭鎮、大湖鄉、三義鄉
臺中市 豐原區、東勢區、后里區、新社區、石岡區

高雄市 美濃區、六龜區、杉林區、茂林區、桃源區
屏東縣 里港鄉、鹽埔鄉、高樹鄉、三地門鄉

雲林縣 古坑鄉
嘉義市 東區、西區
嘉義縣 大林鎮、民雄鄉、水上鄉、中埔鄉、竹崎鄉、梅山鄉、番路鄉、大埔鄉、阿里山鄉
臺南市 白河區、柳營區、後壁區、東山區、六甲區、楠西區、南化區
高雄市 甲仙區、那瑪夏區

►爐烤牛排吃到飽只要XXX元！

ET快訊
快訊／台灣申請加入CPTPP　中國派19架次軍機侵入我ADI
快訊／高一男學生打完BNT　手腳發麻、四肢癱軟緊急送醫
富家千金幫老公考上機師　他卻爽帶空姐上摩鐵
姊夫逼小姨子吞吐！　還拉老婆活春宮給她看
「蔡依林恩師」張勝豐被親哥強行關進養護院！印章、存摺全被拿走
行李箱躺路邊1個月沒人敢撿　里長一開驚見「大咖人物」
快訊／講不聽！男堅持下新店溪游泳　10分鐘後滅頂失蹤

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

診所打新冠疫苗不實申報醫療費！健保署收回逾2600萬元

星宇航空台北－新加坡今首航　每週2班直飛「10月再增班」

大樂透上看2.7億！「秋分節氣」7生肖財運旺　家中旺財方位公開

快訊／基隆高一男學生打完BNT　手腳發麻、四肢癱軟畫面曝光

孫女曬86歲爺爺「白皙美腿照」羨炸！　網見1細節不妙：建議做檢查

快訊／大雷雨狂轟8縣市！12縣市大雨特報　「警戒區域」出爐

疫苗救濟申請達800件　莊人祥：9月下旬開始審議

男女混宿搭電梯！大一男觸犯「潛規則」...學姊氣炸：給我爬

台中國際動畫影展登場　499元「影癡通行證」爽看156部好片

首波東北風明天報到！台北等3區轉涼有雨　颱風「蒲公英」將生成

龍劭華化煙長眠...遺孀、子女一路陪伴　女兒陳璇「你是我們的光」：好好走，慢慢走

當越野車開？轎車疑想切換車道 下秒卡分隔島...尷尬畫面全都錄

龍劭華女兒淚憶父親：我真的很想他...　曝他過世前一天囑咐「我就不回去了」

楊丞琳中秋應景一身黃　登百層樓大風中唱《仰望》

金剛.小嫻「雞翅一隻賣40」被嫌貴　哽咽淚吐辛酸！「待40度廚房3hrs」

深夜偷開趴！3姊妹聽見「開門聲」　秒躺平裝睡...網笑：最小的慢一拍

陸練習生「我隊長說了算！」金鍍我：太鬱悶...　強勢要隊友「不要再提意見」硬加入獨舞

笑死！女友貼心餵駕駛男友飲料 他用力一吸超傻眼...喝了個寂寞

蕭敬騰登百層高樓《披星戴月的想你》　中秋熱唱坐擁《星辰大海》美呆了

「黑狗兄，一路好走」陳美鳳淚崩送龍劭華　《美麗人生》片場最後1句話：我隨時Stand by

診所打新冠疫苗不實申報醫療費！健保署收回逾2600萬元

星宇航空台北－新加坡今首航　每週2班直飛「10月再增班」

大樂透上看2.7億！「秋分節氣」7生肖財運旺　家中旺財方位公開

快訊／基隆高一男學生打完BNT　手腳發麻、四肢癱軟畫面曝光

孫女曬86歲爺爺「白皙美腿照」羨炸！　網見1細節不妙：建議做檢查

快訊／大雷雨狂轟8縣市！12縣市大雨特報　「警戒區域」出爐

疫苗救濟申請達800件　莊人祥：9月下旬開始審議

男女混宿搭電梯！大一男觸犯「潛規則」...學姊氣炸：給我爬

台中國際動畫影展登場　499元「影癡通行證」爽看156部好片

首波東北風明天報到！台北等3區轉涼有雨　颱風「蒲公英」將生成

釋迦蓮霧被禁　陸委會：多次建議陸方「煙燻法」處理蟲害未被接受

德國提名譚德賽連任　黃子哲酸謝志偉「字萎」快出來面對！

藝人經營副業「為何愛選餐飲？」　內行揭1關鍵：一般人也是

咖啡也要因應節日來點儀式感！來自日本的咖樂迪咖啡農場推出萬聖節限定咖啡豆讓咖啡控暴動

診所打新冠疫苗不實申報醫療費！健保署收回逾2600萬元

星宇航空台北－新加坡今首航　每週2班直飛「10月再增班」

快訊／台灣申請加入CPTPP　中國派19架次軍機侵入我ADIZ

北士科地價3年飆7成　周圍新建案開價破百萬成常態

大樂透上看2.7億！「秋分節氣」7生肖財運旺　家中旺財方位公開

蘇貞昌曝核食解禁標準　賴士葆批：在野都零容忍執政就變國際標準

超療癒！美容師夾出耳內巨型粉刺 96秒巧手「勾、拉」網讚：太酥麻

生活熱門新聞

第三波超強水逆「5星座＝重災戶」慘了！

離婚改娶前妻妹　人夫怒她交新歡

動滋券今年不能買「這類物品」！　鄉民後悔炸：勾了才發現

清華「最正」學生會長遭爆料　校友曝選舉黑幕

數位共同綁定後悔！「1類人改領紙本」時間曝光

全台姓氏統計數據曝　第1果然是他們！

莊人祥：第十期BNT有望從64歲往下開

首位苦主！數位綁定「秒刷10080元」妹子錯慘了

八大行業盼解封「傳10/1有望降一級」　指揮中心回應了

五倍券成功綁數位！他1原因「後悔了」

「7天零確診了」原因曝　醫分析解除二級機率

秋分到！新颱最快明誕生大迴轉路徑曝

怕變姐夫地上紅包沒人撿！2天後被年輕男帶走

國旅券中獎率曝　好食券名額剩一半

更多熱門

相關新聞

東北風明天報到！北東轉涼有雨

東北風明天報到！北東轉涼有雨

今日各地天氣依然炎熱，明日開始東北風逐漸增強，北部、東半部降雨機率增加，高溫也將略降2度，整體感受較為舒適。中央氣象局表示，目前海上共有兩個熱帶系統，熱帶低壓TD19今日發展為15號颱風「電母」，另一個熱帶低壓TD18也有機會於一、兩天內增強為16號颱風「蒲公英」，兩個熱帶系統對台灣都無影響。

颱風「電母」生成！最新路徑出爐

颱風「電母」生成！最新路徑出爐

12縣市大雨特報　降雨熱區出爐

12縣市大雨特報　降雨熱區出爐

2颱風將生成！雙颱共舞時間曝

2颱風將生成！雙颱共舞時間曝

颱風估周六前生成！最新路徑出爐

颱風估周六前生成！最新路徑出爐

關鍵字：

下雨雷雨

讀者迴響

熱門新聞

夜間跑廁所超過2次快就醫

8歲童吃零食　20分鐘後眼球溶解

劉真離世1年半…辛龍22日準時發文！網一看鼻酸

全聯買到「隱藏商品」！她回家一擺美翻

「台科大小姐」投資虛擬幣挖礦　30歲生日隔天她選擇離世

豐原男3年來總遇到她挨告　法官看監視器還清白

第三波超強水逆「5星座＝重災戶」慘了！

罕見！33歲男2年來用「肛門射精、陰莖排便」

KID放閃正牌女友！東區妹仔「下衣失蹤」美腿辣翻

學生愛遲到　25歲師脫口罵：蘑菇

即／雲林職校師廁所輕生　 全校心理輔導

連千毅正宮難得火辣現身！

3歲女童被鎖車內！中秋節當天活活悶死

離婚改娶前妻妹　人夫怒她交新歡

動滋券今年不能買「這類物品」！　鄉民後悔炸：勾了才發現

更多

最夯影音

更多
龍劭華化煙長眠...遺孀、子女一路陪伴　女兒陳璇「你是我們的光」：好好走，慢慢走

龍劭華化煙長眠...遺孀、子女一路陪伴　女兒陳璇「你是我們的光」：好好走，慢慢走
當越野車開？轎車疑想切換車道 下秒卡分隔島...尷尬畫面全都錄

當越野車開？轎車疑想切換車道 下秒卡分隔島...尷尬畫面全都錄

龍劭華女兒淚憶父親：我真的很想他...　曝他過世前一天囑咐「我就不回去了」

龍劭華女兒淚憶父親：我真的很想他...　曝他過世前一天囑咐「我就不回去了」

楊丞琳中秋應景一身黃　登百層樓大風中唱《仰望》

楊丞琳中秋應景一身黃　登百層樓大風中唱《仰望》

金剛.小嫻「雞翅一隻賣40」被嫌貴　哽咽淚吐辛酸！「待40度廚房3hrs」

金剛.小嫻「雞翅一隻賣40」被嫌貴　哽咽淚吐辛酸！「待40度廚房3hrs」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面