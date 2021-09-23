快訊／大雷雨狂轟8縣市！12縣市大雨特報　「警戒區域」出爐

▲部分縣市有午後雷雨。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

今日中午過後受到熱對流發展影響，部分縣市有午後雷陣雨，且伴隨短時強降雨、雷擊強陣風等劇烈天氣，中央氣象局發布大雨特報及大雷雨即時訊息，提醒部分縣市小心防範。

氣象局針對「苗栗縣、臺中市」發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時45分止、針對「高雄市、屏東縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時30分止、針對「雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市」發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時30分止。

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▲熱對流旺盛8縣市迎大雷雨。（圖／氣象局）

氣象局表示，午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，今(23)日桃園至嘉義、宜花山區及南投、南部地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

▲▼氣象局發布大雨特報。（圖／氣象局）

大雷雨警戒區域

苗栗縣 卓蘭鎮、大湖鄉、三義鄉

臺中市 豐原區、東勢區、后里區、新社區、石岡區

高雄市 美濃區、六龜區、杉林區、茂林區、桃源區

屏東縣 里港鄉、鹽埔鄉、高樹鄉、三地門鄉

雲林縣 古坑鄉

嘉義市 東區、西區

嘉義縣 大林鎮、民雄鄉、水上鄉、中埔鄉、竹崎鄉、梅山鄉、番路鄉、大埔鄉、阿里山鄉

臺南市 白河區、柳營區、後壁區、東山區、六甲區、楠西區、南化區

高雄市 甲仙區、那瑪夏區