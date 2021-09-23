壽山巖觀音寺安奉「月老」　神助婚求姻緣最靈時間點曝

▲壽山巖觀音寺董事長林正峰說表示，安奉「月老」供未婚男女祈求姻緣，期神助結婚率提升。（圖／壽山巖觀音寺提供）

記者楊淑媛／桃園報導

有感於近年來結婚率與生育率逐年下滑，為了讓有情人喜結良緣，繼桃園區大廟景福宮供奉「月老」，龜山區三級古蹟壽山巖觀音寺也迎請安奉「月老星君」，並舉行安座大典。壽山巖觀音寺表示，月老的生日是農曆8月15日，據說也是一年之中求姻緣最靈的時間點，所以想求好姻緣的人，可以把握中秋節拜月老的好時機。

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▲▼壽山巖觀音寺安奉「月老」，期月老牽線，佛賜良緣。（圖／壽山巖觀音寺提供）

壽山巖觀音寺董事長林正峰說，壽山巖觀音寺迎請月老星君安座，供未婚男女祈求姻緣，並製作活動意願調查表供前往求緣的未婚信眾填寫連絡資訊，廟方每年將規劃各種相關主題，舉辦未婚聯誼活動時，通知有共同興趣的未婚信眾參加，透過聯誼互動結識，並在神明的見證下，找到適合自己的另一半，喜結良緣。

▲桃園區大廟景福宮供奉「月老」，於2020年由霞海城隍廟分靈而來。（圖／景福宮提供）

此外，廟方預計也將規劃架設專屬月老網站，讓信眾認識壽山巖的特色沿革及月老星君的故事。月老星君要怎麼拜才會靈驗？廟方表示，除了帶著一顆虔誠的心向月老星君許下心願，參拜時務必詳述自己喜歡對象的類型，若是心中已經有屬意人選，則要說清楚對方的姓名跟生辰。

廟方表示，拜月老的特殊儀式是：求紅線，但求紅線時也必須先徵詢月老並擲得聖杯後，再將紅線於佛祖爐上方順時鐘繞三圈就可以帶回家，祈禱月老牽線，佛賜良緣。廟方歡迎信眾踴躍前來參拜，求姻緣不必大老遠到外縣市，即日起，到壽山巖留下活動意願調查資料，多參加廟方未來舉辦的未婚聯誼活動。

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