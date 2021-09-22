8部片傳達無聲世界　「臺灣國際聾人電影節」線上2天開跑

▲2021「臺灣國際聾人電影節」10/2-3線上起跑。（圖／國立臺灣文學館提供）

記者林育綾／綜合報導

「臺灣國際聾人電影節」邁入第5屆，今年因疫情影響，改為線上舉行，將播映來自英國、美國、日本、臺灣的8部影片，共同傳達聾人的生活世界，將於10月2日至3日接連登場，同時也舉行映後座談。

「2021臺灣國際聾人電影節」由國立臺灣文學館與中華民國聾人協會合作舉行，主題為「零距離，看見你」，選片內容扣緊聾人與世界的距離。臺文館長蘇碩斌說明，臺灣聾人製作的影像極為少數，原因是影像人才缺乏。而聾人向來以視覺探觸世界，因此更要推廣培養聾人影像人才。

[廣告]請繼續往下閱讀...

蘇碩斌也提到，今年2月臺文館啟動聾人導演培訓，成立聾舞影影像學園，邀請張瑞容、洪健榮等導演及中正大學語言學研究所張榮興教授，組成培訓團隊，培養對影像拍攝有興趣之聾人15位，提升影像拍攝技能、編劇及剪接的能力。而他們拍攝的作品傳達豐富情感，為北漂女兒做粽子的《爺爺的粽子》、青梅竹馬的聾人與聽人求學過程中面臨的感情分歧《以後還可以一起回家嗎？》也將於這次的電影節播放。

另還有東京明晴學園無聲教室裡，小朋友靈活比劃著小手，卻讓人感受到活力四射的《明晴學園的寂樂青春》、聾人社區內發現了聽人行竊的《隱世》等精彩選片。

▲手語教學研究者顧玉山與聾小孩李宥慶進行詩手語的對話。（圖／國立臺灣文學館提供）

文化部長李永得表示，感謝中華民國聾人協會，以及電影節的工作人員們的持續付出，臺灣的文化平權一步一步的往前推進，讓更多人理解。特別是後疫情時代，對人與人之間的關係，有更多的反思，此時透過聾人或聾人參與的作品，讓我們以多元的視角，透過鏡頭關懷我們生活週遭的故事，就像電影節主題——「零距離，看見你」。

此次「2021臺灣國際聾人電影節」有來自英國、美國、日本、臺灣的8部影片，共同傳達聾人的生活世界，10月2日、3日接連登場。日本明晴學園聾校長榧陽子、英國導演泰德伊雲斯也將參加映後座談，報名與詳情可至「臺灣國際聾人電影節」官網查詢。