AZ、莫德納年底前全到貨？　陳時中：我不是廠商，會盡量催

▲洪孟楷質詢陳時中。（圖／翻攝國會頻道）



記者黃巈禾／台北報導

針對1000萬劑、605萬劑莫德納是否能在年底前全數都到貨，衛福部長陳時中表示，希望能夠把1000萬劑AZ和605萬劑莫德納盡可能在年底之前到來，「我不是答應，我不是廠商，我們會盡量催，盡量談」。

國民黨立委洪孟楷22日質詢時表示，今年2月26日蘇貞昌在專案報告講說台灣自購疫苗的部分AZ還有莫德納各是1500萬劑和505萬劑，目前為止目前自購疫苗到貨率是否滿意。對此，陳時中表示，有達成立法院的目標，那時候沒有講自購，是說進貨的能夠到達1000萬劑。

洪孟楷指出，當初蘇貞昌在專案報告時是講6月底以前第2劑達成AZ疫苗1500萬劑，包括1000萬劑的AZ原廠跟500劑的COVEX，以及505萬劑的莫德納，當時是說6月底以前，現在9月底了，AZ購買數2000萬劑，到9月22日止到貨量491.51萬劑，還有1508萬劑未到，到貨比例是24.58%；莫德納購買數605萬劑，到貨量257.92萬劑，還有347.1萬劑未到，到貨比例是42.63%。

陳時中表示，AZ從來沒有購買2000萬劑這個數字，而是1000萬劑。一旁的蘇貞昌直言「你那個表錯了啦」。陳時中表示，COVEX也不是全部都買AZ，COVEX是一個開放的平台，有多種品牌可以選擇。

洪孟楷提到，現在到貨疫苗只有491萬劑AZ和257萬劑的莫德納，接下來到今年年底以前，到底會有多少疫苗進來。對此，陳時中表示，要看看進貨的速度，希望能夠把1000萬劑AZ和605萬劑莫德納盡可能在年底之前到來，「我不是答應，我不是廠商，我們會盡量催，盡量談」。