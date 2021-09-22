怕災情猶豫了！iPhone「可更新iOS 15」　先鋒隊曝感想：衝吧

▲原PO在猶豫要不要更新到iOS 15。（圖／（左）翻攝自蘋果官網、（右）爆廢公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

蘋果最新的作業系統iOS 15，在21日凌晨正式開放更新，就有網友在臉書《爆廢公社》發文，貼出手機通知他可以更新到iOS 15的截圖，直問「要衝嗎？」底下馬上有其他人跪求更新心得「我也在猶豫要不要衝」、「求勇者分享更新後感想」，話題引發討論。

這位網友求助「要衝嗎？」貼文一出，不少人秒懂原PO心情和顧慮，「打算等確定沒災情再更新」、「不敢衝……」、「一直更新失敗，放棄」、「我也在猶豫要不要衝」、「求勇者分享更新後感想。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

就有一些蘋果用戶大推，「已更新，感覺更順」、「就，是，衝。你早晚都要衝的，何不如現在衝」、「更新完畢，感覺順」、「12 Pro Max已更新，一切很好」、「更完，目前無災情，XS max」、「更新完還蠻順的，而且我的手錶，更新八之後也沒什麼狀況啊」、「除了介面有點改變，其他沒什麼感覺。」、

其中，不少人對這點有感，「衝了！使用5g比較不會發燙了」、「更完了，最大感受是不發燙了」、「不發燙了，可是更耗電的感覺……」

也有網友後悔了或覺得還好，「i7更新完了！覺得流暢度沒更新前好！其他沒發現什麼問題」、「衝完，刷實聯制二維碼麻煩」、「都忘了幾年沒更新也是順」、「建議不要，我覺得滑臉書、看留言顯示變慢，玩遊戲也變慢」、「衝完很後悔」、「更完了，有點耗電。」