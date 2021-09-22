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中山高豐原段肥料車爆胎撞護欄翻覆　車頭變形駕駛不治

▲▼國道1豐原段北上，一輛肥料車爆胎翻覆，回堵2.5個小時，駕駛搶救不治。（圖／國道警方提供）

▲國道1豐原段北上，一輛肥料車爆胎翻覆，回堵2.5個小時，駕駛搶救不治。（圖／國道警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

國道一號北向168.5公里處，22日清晨3點多發生一起死亡車禍，53歲的陳姓大貨車駕駛，載運肥料送往桃園，不料左後內外輪爆胎，導致車頭撞擊外側護欄、路燈後，逆向側翻佔用2車道和路肩，肥料灑滿路面，由於車頭嚴重毀損，陳男送豐原醫院搶救不治，該路段也因車禍直到5點56分才恢復通車，陳男沒有飲酒，肇事原因正釐清中。

▲▼國道1豐原段北上，一輛肥料車爆胎翻覆，回堵2.5個小時，駕駛搶救不治。（圖／國道警方提供）

國道公路警察局第三公路警察大隊提醒用路人，依據「高速公路及快速公路交通管制規則」規定，汽車行駛高速公路及快速公路前，應妥為檢查車輛，在行駛途中不得有車輪、輪胎膠皮或車輛機件脫落、輪胎任一點胎紋深度不足等情事。

▲▼國道1豐原段北上，一輛肥料車爆胎翻覆，回堵2.5個小時，駕駛搶救不治。（圖／國道警方提供）

行車途中如遇爆胎，切勿急踩剎車，應放開油門減緩速度，緊握方向盤、啟動危險警告燈，讓車輛逐漸滑至路肩，另車輛故障或遇緊急狀況時，應先啟亮危險警告燈，儘可能將車輛逐漸滑離車道停在路肩上，並在車輛後方50~100公尺處豎立車輛故障標誌警示後方來車。

▲▼國道1豐原段北上，一輛肥料車爆胎翻覆，回堵2.5個小時，駕駛搶救不治。（圖／國道警方提供）

等待救援期間，車上所有人員都應下車至車輛下游之護欄外或安全處所待援，並「面向車道」以隨時警戒後方來車，儘速撥打1968免付費路況通報電話，向交控中心請求救援服務。

▲▼國道1豐原段北上，一輛肥料車爆胎翻覆，回堵2.5個小時，駕駛搶救不治。（圖／國道警方提供）

▲▼國道1豐原段北上，一輛肥料車爆胎翻覆，回堵2.5個小時，駕駛搶救不治。（圖／國道警方提供）

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