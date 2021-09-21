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清華「最正」學生會長遭爆料　校友曝黑暗內幕：能力差就低調一點

記者鄒鎮宇／綜合報導

清華大學「第30屆學生會」的黃姓女會長，日前寫下3000多字的長文，歡迎新生加入，但內容自稱全台最正會長、考英文用骰子等，引起網友討論，逼得學生會21日發文道歉。豈料，有校友爆料，黃姓女會長本是竹教大，因併校才可以自稱清大，卻在文內嘲諷剛併校的陽明交大。

▲▼清華「最正」學生會長遭爆料　校友曝選舉黑幕：能力差就低調一點。（圖／翻攝清華大學學生會臉書）

▲自稱「最正」的清華學生會長被校友起底，本是竹教大學生。（圖／翻攝清華大學學生會臉書）

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「運氣好碰到併校」，該名清大校友指出，黃姓女會長2016年9月考上國立新竹教育大學，分數與清華大學天差地別，剛好碰到2016年11月1日合併，才可以自稱清大，「為什麼她能當選清大學生會會長，因為候選人只有她一個，投票率不到3%，第一次投票反對票還比較多，是投第二次才上的。」

該名校友指出，黃姓女會長稱當選是清大性別平權的勝利，但學生會長選舉只有她一組候選人，今年6月30日開票，於7月1日上任，同意票319票、不同意票75票、無意見48票，合計442票，投票率2.82%。

他認為，黃姓女會長拿學測英文亂猜、考北教大前玩UNO忘記，以及延畢2年、6年修162學分的事跡沾沾自喜，「真的是不知道該哭還該笑，讓正統清大生真的嚴重被受辱」，「這種畢業證書不特別註記竹教大的話，問題真的會很大，以後業界人資看到清大文憑都要拿出來打一個大問號了。」

此外，該名校友透露，校內轉系非常簡單，只要大一平均75分就可以申請，且清大文組人社院很少有人會轉進去，黃姓女會長以竹教大的分數考上，透過併校後校內轉系的方式進入，「能力差就低調一點，襯點清大光環，別能力差又出來被打臉。沒那個屁股就別吃那個瀉藥」，「你要說她是清大，這樣也怪怪的」。

據悉，竹教大2016年的11月1日正式與清華大學合併，2017年的入學分數也跟著拉升。以竹教大英語教學系舉例，2016年的錄取分數為416.85分，但到2017年就上升97.5分，來到514.35分，其他科系錄取分數平均上升60至80分左右。

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