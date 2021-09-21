車牌後面被偷掛蘋果AirTag！　她嚇壞：完全沒收到警示

▲艾斯特達拉（Ashley Estrada）的車牌後面被偷掛陌生AirTag。（圖／翻攝自TikTok／_ashleyscarlett）



記者張方瑀／綜合報導

美國洛杉磯一名女子某日跟表妹開車出門時，意外發現自己的車牌後方，竟然被不明人士掛了一個蘋果AirTag追蹤器，讓她嚇了一大跳，並將整個過程po到網路上，「幸運的是，我當天沒有直接回家。」許多人有提到，蘋果其實有安全隱私的保障裝置，但女子也說，當天她的手機根本沒收到通知。

根據《Lad Bible》報導，住在洛杉磯的艾斯特達拉（Ashley Estrada）日前開車跟表妹出門購物時，表妹的iPhone突然跳出通知表示，有一個陌生的AirTag在附近。她們兩個立刻按播放聲音尋找AirTag，最後在車牌後面找到它。

艾斯特達拉將發現過程po到TikTok上，目前已經有超過1600萬人觀看，可以明顯透過手機應用程式看到，AirTag顯示出她們過去4小時停靠的地方，「我真的是快嚇死了，好險當天我沒有直接回家。」她也提到，當她向警方報案時也不被當一回事，「因為警察說這不危及生命。」

事實上，AirTag有設置安全隱私保障措施，當有AirTag與iPhone用戶同行時，iPhone用戶會收到提示聲，讓其知道有未知的AirTag正在追蹤自己的動向。不過，外媒實測顯示，AirTag雖發出警示聲，但每次只有短短的15秒鐘，音量也僅約60分貝，還很容易因為輕壓而消音。

艾斯特達拉向《BuzzFeed》表示，當天她的手機根本沒收到通知，也沒聽到警示聲響，幸好是她表妹的手機收到了，「那天晚上我回到家後還是非常緊張，因為我知道如果有人試圖要跟蹤並傷害我。」

@_ashleyscarlett Reply to @ann_baby7 ##greenscreen ##greenscreenvideo I will be contacting @apple with the air tags info but never in a million years did I think! ♬ original sound - ash

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